Recitaluri muzicale și literare, la Filarmonica Banatul, de Ziua Internațională a Cărții

Filarmonica Banatul Timișoara, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Timiș, organizează, în premieră, două evenimente ce îmbină, într-un concept inedit, muzica și literatura, pentru a marca Ziua Internațională a Cărții, sărbătorită anual la data de 23 aprilie.

Primul eveniment, un recital cameral susținut de Sebastian-Mihai Tegzeșiu la vioară, Ștefan Cazacu la violoncel și Ioan-Dragoș Dimitriu la pian, va avea loc în 16 aprilie, de la ora 19, la Sala Capitol. Tema evenimentului este „Prietenia”, iar melomanii vor avea ocazia să asculte Trioul cu pian nr. 2, compus de Dmitri Șostakovici în 1943-1944 și dedicat prietenului său apropiat, criticul și muzicologul Ivan Sollertinsky, a cărui moarte l-a marcat profund. Programul muzical al serii cuprinde și Trioul cu pian „Arhiducele”, de Ludwig van Beethoven, lucrare compusă pentru arhiducele Rudolf al Austriei, cel mai tânăr dintre cei doisprezece fii ai împăratului Leopold al II-lea, prieten al compozitorului. Amfitrionul serii de 16 aprilie va fi actorul Cătălin Ursu, care va interpreta poeme din volumul colectiv Bleu Ciel. Timișoara celestă, publicat de căre Biblioteca Județeană Timiș în 2022, și care reunește fragmente din operele unor poeți bănățeni trecuți în neființă: Ioan Crăciun, Adrian Derlea, Francisc Doda, Traian Dorgoșan, Valeriu Drumeș, Pavel Gătăianțu, Ion Monoran, Nicolae D. Popa, Gheorghe Pruncuț, Dan Emilian Roșca şi Marcel Turcu.

Biletele au fost puse în vânazre pe myticket.ro.

Evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Cărții continuă în 25 aprilie când, de la ora 15, este programat un eveniment dedicat copiilor. Recitalul educativ Comorile ascunse ale muzicii și ale literaturii îl va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Lucian Onița. Plasat în cadrul Săptămânii Altfel, evenimentul, care va avea loc la Sala Capitol, este conceput și adaptat pentru micii melomani, cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani. Pe scenă vor urca artiștii Ansamblului vocal Voces Timisienses al Filarmonicii Banatul Timișoara, alături de actorul Adrian Jivan. În programul muzical al serii sunt incluse compoziții de Bach, Vivaldi, Beethoven, dar și ale unor creatori celebri ai vremurilor noastre precum Brian May (We will rock you) sau M. Norman (tema din filmul James Bond). Programul literar include fragmente din Ion Creangă, Antoine de Saint-Exupéry și Rudyard Kipling.

Ziua Internațională a Cărții se sărbătorește anual pe 23 aprilie și este organizată de UNESCO pentru a promova lectura. Data a fost aleasă pentru că marchează trecerea în eternitate a doi titani ai literaturii universale: William Shakespeare și Miguel de Cervantes.

