Răzvan Mazilu pune în scenă „Sister Act” la Teatrul German din Timişoara

Teatrul German de Stat Timișoara se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase titluri ale stagiunii, musicalul Sister Act, o producție amplă, plină de culoare, muzică și coregrafii impresionante. Spectacolul – care promite să aducă „Sister Act” magia Broadway-ului direct pe scena Teatrului German de Stat – este semnat de Răzvan Mazilu, care realizează regia, coregrafia și costumele.

Premiera va avea loc în 14 martie, ora 19.30, urmată de alte două reprezentații în 16 martie și 17 martie, de la aceeași oră, pe scena Teatrul German de Stat Timișoara.

Bazat pe celebrul film din 1992 și adaptat ulterior într-un musical de succes internațional, Sister Act spune povestea lui Deloris Van Cartier, o cântăreață carismatică din lumea cluburilor de noapte, care ajunge martoră la o crimă și este ascunsă de poliție într-o mănăstire. Sub identitatea de soră Mary Clarence, Deloris descoperă un univers complet diferit de cel pe care îl cunoaște — dar și oportunitatea de a produce o schimbare radicală. Prin forța muzicii și a personalității sale explozive, ea transformă corul lipsit de încredere al mănăstirii într-un adevărat fenomen muzical, declanșând o serie de situații comice, emoționante și surprinzătoare.

Spectacolul aduce pe scenă muzica lui Alan Menken (multiplu laureat al premiilor Oscar, cunoscut pentru creații precum Mica sirenă, Frumoasa și bestia sau Aladdin) și versurile lui Glenn Slater, într-un amestec irezistibil de gospel, disco și soul.

Din distribuție fac parte: Daniela Török, Dana Borteanu, Isa Berger, Alma Diaconu, Oana Vidoni, Bülent Özdil, Harald Weisz, Marc Illich, Radu Vulpe, Robert Bogdanov-Schein, Denis Matei, Richard Hladik, Enikő Blénessy, Tatiana Sessler-Toami, Daniel Ghidel, Aida Olaru și Simona Vintilă.

Producția beneficiază și de participarea actrițelor Noémi Becsey-Imreh, Emília B. Borbély, Edina Foltányi, Etelka Magyari şi Mónika Tar, invitate de la Teatrul Maghiar de Stat „Cskiky Gergely” Timișoara.

Decorul este realizat de Vlad Vieru, dramaturgia poartă semnătura Mirei Țâra, light design-ul este semnat de Costi Baciu, pregătirea muzicală este coordonată de Roxana Ardeleanu, vorbirea scenică – Marc Illich, iar machiajul – Bojita Ilici. În echipă mai fac parte Simona Vintilă și Franz Kattesch ca asistenți de regie, Alexandru Pîntea ca asistent de coregrafie, Zsolt Fehérvári la asistența de decor și Cătălin Tănase, care asigură regia tehnică.

Pregătiți-vă să râdeți, să cântați și să aplaudați în picioare, pentru că „Sister Act” aduce magia Broadway-ului direct pe scena Teatrului German de Stat!