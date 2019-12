Răzvan Cuc, la ieșirea la DNA Timișoara: „Nu am nicio treabă cu subiectul, am calitatea de martor”

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat vineri, la ieşirea din audierile de la DNA Timişoara, că are calitatea de martor, că nu are nicio legătură cu subiectul şi că „lucrurile s-au lămurit”, anunță Agerpres.

„Cred că s-a lămurit situaţia vizavi de ceea ce a apărut în presă. Nu am nicio treabă cu subiectul menţionat. Nişte oameni probabil că s-au folosit de numele meu şi de funcţia pe care am avut-o în acel moment. Am venit, am dat declaraţii, dacă va trebui voi reveni. Pe mine, în timpul mandatului, m-a interesat să conduc ministerul, să merg pe şantiere şi să-mi fac treaba. Nu m-a interesat să fac niciun fel de numire. Numirile s-au făcut legal, din câte ştiu eu, în cadrul companiilor, de directori generali de companii, s-au făcut conform Ordonanţei 109, restul au avut autonomie să-şi facă angajările şi propria echipă, ca să livreze rezultatele care trebuiau făcute”, a declarat fostul ministru, Răzvan Cuc.

Acesta susține că, după audieri, lucrurile s-au lămurit: „Am constatat că mai multe persoane au folosit numele meu, din ceea ce am văzut la dosar şi din presă, probabil că aşa au simţit la acel moment, să se laude cu faptul că m-ar cunoaşte sau că ar fi vorbit ei cu mine, lucru care nu s-a întâmplat. Eu cu domnul Căprar (deputatul de Arad Dorel Căprar, lider al PSD Arad – n.r.) am avut şi am o relaţie de colegialitate în Camera Deputaţilor şi atât. Nici el nu mi-a cerut niciodată nimic în afara sferei Camerei Deputaţilor. Am calitatea de martor. Lucrurile sunt simple, s-au lămurit.”

15 persoane au fost puse sub urmărire penală de DNA, în aşa-numitul dosarul „Arad” – trei fiind parlamentari PSD: deputații Căprar Dorel și Florin Tripa și senatorul Ioan Chisăliță –, iar opt dintre ele, printre care şi şeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara au fost reţinute, DNA cerând arestarea lor preventivă. Potrivit DNA, șefii din DRDP Timișoara sau în alte instituții locale sau regionale, susținute de partid în acele funcții, ar fi avut obligația de a plăti o taxă lunară la casieria organizației județene de partid. Şpăgile erau de până la 10.000 de euro.