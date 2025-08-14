Punct de drop-off nou și fațadă renovată la Școala Gimnazială 21

Primăria Municipiului Timișoara a renovat fațada Școlii Gimnaziale nr. 21 „Vicențiu Babeș”, din zona Badea Cârțan, și modernizează sălile de clasă. În plus, pentru siguranța elevilor, Municipalitatea a amenajat un punct de tip drop-off, cu cinci locuri, care permite părinților să lase copiii rapid și în siguranță, fără a bloca traficul.

Școala Gimnazială n. 21 – unde învață peste 600 de elevi – este una dintre cele peste 20 de unități de învățământ unde sunt în derulare lucrări de reparații și întreținere.

“E una dintre școlile de cartier unde lucrăm în această vară. Aici, din discuțiile cu părinții, a reieșit nevoia unor spații sigure unde copiii să poată fi lăsați dimineața, așa că am amenajat un punct de tip drop-off. În ultimii patru ani, am intervenit în școli și grădinițe din toate cartierele orașului, cu aceeași țintă: să oferim condiții egale de învățare pentru toți copiii din Timișoara, indiferent de școala la care merg. Știu că mai este mult de făcut, dar continuăm munca zi de zi”, declară primarul Dominic Fritz.

La exterior, fațada complet reabilitată schimbă imaginea Școlii Gimnaziale nr. 21, iar în interior sălile de clasă vor fi mai primitoare și mai luminoase odată renovate. În interior, lucrările au început cu schimbarea instalațiilor electrice și continuă cu tencuirea pereților, montarea ușilor, ferestrelor și parchetului. Conform calendarului stabilit de Municipalitate, toate intervențiile vor fi finalizate înainte de revenirea elevilor din vacanță.

În paralel, Primăria Timișoara desfășoară lucrări de reparații și întreținere în peste 20 de unități de învățământ din toate zonele orașului, pentru ca toți elevii și preșcolarii să înceapă noul an școlar în spații curate și sigure. Totodată, Municipalitatea are în derulare proiecte majore care vizează reabilitarea termică a unor școli importante, precum Colegiul Național „Ana Aslan”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Alimentar, Școala Gimnazială Nr. 1 și clădirea de gimnazială a Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon”.