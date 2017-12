Protocol de colaborare pe linie administrativă, între PMP Timiș și PER Timiș

Partidul Mișcarea Populară Timiș și Partidul Ecologist Român Timiș au semnat azi un Protocol de colaborare politico-administrativ, pentru perioada decembrie 2017 – iunie 2020.

Reprezentanții celor două partide spun că acest protocol va încerca să pună bazele pe termen lung ale unui proiect serios, care să aducă sprijin, inițiative atât pentru programul politic PMP cât și pentru PER.

„În momentul de față PMP are un număr mai mare de consileri locali și județeni și, din acest motiv, o să facem front comun acolo unde o să ne suprapunem cu consilierii ecologiști. Vrem să ridicăm nivelul de a face politică acolo unde lucrurile au degenerat foarte tare. Într-un județ dominat de PNL și PSD, cred că sunt localități unde facem diferența. O să aducem proiecte în comun și propuneri pe care o să le susținem împreună pentru bunăstarea județului Timiș”, declară preşedintele PMP Timiş, deputatul Cornel Sămărtinean.

Și președintele PER Timiș, Marius Porojan, a salutat colaborarea cu PMP, afirmând că speră ca acest act să sprijine proiectele partidului său. „Partidul nostru nu are nici consilieri județeni, nici parlamentari. Avem consiliieri locali în județ, iar de multe ori oamenii ne solicită ajutorul. Pentru ei am ales să facem această colaborare cu PMP. Ne interesează proiectele din județ. Avem zece consilieri în Timiș și sper ca prin acest parteneriat să ajungem cât mai sus”, mai spune Marius Porojan.

Protocolul de colaborare dintre PMP Timiș și PER Timiș vizează formarea unei platforme politice la nivelul Consiliilor Locale, pentru susținerea proiectelor comune.

PMP Timiș are 63 de mandate de consilieri în 42 de localități, iar PER Timiș are zece mandate de consilieri în nouă localități.