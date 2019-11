Protest la Spitalul Judeţean din Timişoara faţă de destituirea directorului

Aproximativ 100 de angajaţi ai Spitalului Judeţean Timişoara, din cei aproximativ 3.000, au protestat azi, după ce managerul Marius Craina a fost schimbat din funcţie cu Raul Pătraşcu, potrivit Radio Timişoara.

Protestatarii au scandat „Craina, nu pleca!”, „Să vină Craina!”, „Haide Craina, Doamne ajută!”, „Craina, noi te vrem!”, „Craina, unde eşti?”.

Fostul manager al Spitalului Județean din Timișoara, Marius Craina, aflat scriptic încă pe funcție, până la întoarcerea din concediu medical, s-a declarat emoționat de gestul angajaților de a protesta față de schimbarea sa din funcție şi consideră schimbarea sa una politică. “Mare parte din colegii mei au apreciat totuși activitatea pe care am depus-o în ultimii peste cinci ani de zile pentru a îmbunătăți permanent activitatea, dotarea, condițiile din Spitalul Județean, pentru a crea condiții cât mai bune pacienților, pentru a face ca aceștia să beneficieze de tot ceea ce este mai modern și mai bun din punct de vedere al tratamentului. La întoarcerea din concediu medical bineînțeles că ordinal va fi pus în aplicare, nici nu se pune în discuție. Eu consider astăzi, la încheierea mandatului, așa cum am considerat din prima zi că în sănătate nu are ce să caute politica. Politica nu trebuie să intervină într-un spital”, a declarat, la Radio Timişoara, Marius Craina.

Noul manager al Spitalului Județean Timișoara, Raul Pătrașcu, a refuzat să comenteze gestul angajaților care au protestat față de schimbarea fostului manager: “Nu aș vrea să comentez protestul de astăzi pentru că fiecare e liber să facă ce vrea, e democrație. Pe mine mă interesează mai mult când și dacă voi fi managerul spitalului să fiu managerul tuturor și să rezolv problemele tuturor astfel încât toți angajații să își poată desfășura activitatea într-un mod optim. Nu vreau să fiu prins în jocurile politice ale nimănui, nu sunt interesat de asta. Eu sunt interesat de sănătate și de problemele spitalului, atât.”

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a decis înlocuirea din funcţia de manager a medicului Marius Craina cu Raul Pătraşcu, fost consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate în Cabinetul Cioloş.

Citiţi şi: Conducerea Spitalului Judeţean Timişoara, preluată de un fost consilier în politici de sănătate din Guvernul Cioloș