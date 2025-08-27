Proiectul noului Spital Municipal, în etapa de consultare cu posibilii investitori

Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara pentru construirea unui nou Spital Municipal în parteneriat cu International Finance Corporation (IFC), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, a intrat în faza de consultare cu potențiali investitori.

Conform discuțiilor purtate de primarul Dominic Fritz cu reprezentanţii IFC și cu echipa de consultanți internaționali, în această etapă, companiile private cu experiență în proiectarea, finanțarea, construcția și operarea de spitale sunt invitate să își exprime interesul preliminar pentru proiect, transmite Municipalitatea.

Consultarea pieței va dura până în decembrie 2025 și va include sesiuni de discuții tehnice, financiare și contractuale, menite să pregătească viitoarea licitație internațională. Procesul internațional de selecție va fi unul transparent, este estimat să dureze un an și se va încheia cu semnarea contractului de parteneriat public-privat. Ulterior, va putea începe implementarea proiectului.

Noul Spital Municipal va avea cel puțin 300 de paturi și va include unitate de primiri urgențe, bloc operator ultramodern, secții ATI, de recuperare și internare, facilități pentru intervenții chirurgicale de zi, precum și servicii integrate de imagistică, endoscopie, sterilizare centrală și bancă de sânge.

Construcția va fi ridicată în zona de nord a orașului, în apropiere de Aerodromul Utilitar, pe terenul municipalității. Investiția este estimată la peste 141 de milioane de euro, iar durata contractului de parteneriat public-privat va fi de aproximativ 20 de ani.