Proiectul „Hai la Muzeu!”, la final

Fundația Aquatim anunță finalizarea proiectului cultural intitulat „Hai la Muzeu!”, inițiativă de mediere culturală între instituțiile școlare și Fundație, prin intermediul Muzeului Apei din Timișoara.

„Hai la Muzeu!” și-a propus să transforme Cultura și Educația într-un subiect de interes pentru elevii din mediul preuniversitar, vizitele școlare la Muzeul Apei într-o experiență plăcută, utilă și adaptată vârstelor, astfel încât elevii care ne trec și ne vor trece pragul să găsească aici nu doar informații, ci și activități ce le stârnesc în mod real curiozitatea și dorința de a învăța.

Proiectul, finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, a debutat în 15 septembrie și se încheie pe data de 15 noiembrie 2025.

Proiectul s-a derulat cu sprijinul Școlii Gimnaziale nr. 19 și al Liceului Teologic Ortodox „Sf. Antim Ivireanul”, care au participat cu 16 dascăli – au avut menirea să creeze și apoi să livreze ideile de activități, sub forma unui „proiect la cheie” și cu 200 de elevi – implicați în testarea efectivă și implementarea activităților dezvoltate.

În perioada 29 septembrie – 31 octombrie au fost planificate diverse activități, de formare pentru profesori, respectiv de experimentare pentru elevi. În fapt, s-au creat reale punți între generații, valori, domenii ale educației și jocului, dar mai ales, între vizitatori și Muzeul Apei, ca spațiu de studiu și refugiu cultural.

Competiția ideilor s-a închis cu două premii – originalitate şi sustenabilitate, ținând cont de creativitate, originalitatea metodei didactice, relevanța pentru elevi, impactul pe termen lung, respectiv fezabilitate și resurse. Activitatea adresată ciclului primar Hai să afli povestea apei de la Muzeu a primit premiul pentru originalitate, iar premiul pentru sustenabilitate a revenit activității propuse pentru gimnaziu, Picătura care inspiră.

Ideile discutate și exersate prin proiectul Hai la Muzeu, devenite jocuri inteligente și interactive, captivante și alerte, vor fi parte a ofertei educaționale pentru grupurile școlare ce vor vizita Muzeul Apei din Timișoara, așadar vor fi utilizate pentru absolut toți elevii din aceeași categorie de vârstă care ne trec pragul.

Prin acest proiect, Fundația Aquatim și-a propus readaptarea mentalității privind educația muzeală, dezvoltarea unui flux realmente interesant de formă, fond și originalitate, realizarea pasului în față din perspectiva transformării unor simple vizite în adevărate competiții de jocuri și idei. Impactul „Hai la Muzeu” a fost unul extraordinar, ceea ce ne bucură și motivează.