Proiectul de regenerare urbană pentru Piața Mocioni, la vot în Consiliul Local

După atragerea finanțării europene de 14 milioane de euro pentru patru piețe și 14 străzi din zona Traian și lansarea licitației pentru execuție, Primăria Timişoara anunţă că a finalizat documentația pentru obținerea de noi fonduri europene pentru regenerarea Pieței Mocioni (Küttel).

Intervențiile urmăresc să îi redea atractivitatea, printr-o mai bună conectivitate a transportului în comun, extinderea suprafețelor verzi și punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu deja reabilitate sau aflate în curs de reabilitare, transmite Municipalitatea. Indicatorii tehnico-economici ai investiției, faza Proiect Tehnic, vor fi supuși aprobării Consiliului Local.

“E o investiție pentru care ne bazăm pe atragerea de fonduri europene. Ambiția e să transformăm Iosefinul într-un cartier plin de viață, care își valorifică patrimoniul. Piața Mocioni, Piața Maria și 11 străzi adiacente vor deveni un spațiu unitar, gândit pentru oameni – cu mai mult verde, zone de agrement, un amfiteatru pentru comunitate și locuri sigure pentru copii. Facem loc pietonilor, bicicliștilor și transportului public. Corelăm această investiție cu lucrările la Inelul 4 Vest – pasajul și podul de la Solventul – care vor prelua o parte semnificativă din traficul ce astăzi sufocă zona”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Primăria Timișoara transmite că va moderniza peste 26.000 de metri pătrați și va dubla spațiul verde în zonă. Proiectul prevede trotuare mai largi, piste sigure pentru bicicliști, benzi dedicate transportului public și parcări reorganizate. Intervențiile municipalității acoperă Bulevardul 16 Decembrie 1989, pe tronsonul dintre Splaiul Tudor Vladimirescu și Piața Mocioni, Piața Sfânta Maria, Piața Mocioni și intrările pe străzile adiacente: Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, August Treboniu Laurian și Ion Heliade Rădulescu.

Valoarea totală a investiției este estimată la puţin peste 73,6 milioane de lei (TVA inclus).

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

ttps://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/23daffab-16c4-4085-a290-bb8a44e687de