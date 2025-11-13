Proiectele votate de elevii timișoreni în programul de bugetare participativă pentru licee

Zone de relaxare și socializare, studiouri de radio și podcast și laboratoare digitalizate se numără printre proiectele votate de elevii în cadrul programului de bugetare participativă pentru licee, organizat de Primăria Timișoara.

Procesul de vot s-a desfășurat exact ca într-un scrutin electoral, cu cabine, ștampile și urne de vot, oferindu-le elevilor o experiență concretă de implicare civică. Comisia de implementare a validat rezultatele, iar lista completă a proiectelor câștigătoare poate fi consultată pe platforma dedicată: decidem.primariatm.ro. În câteva dintre licee au fost selectate mai multe proiecte câștigătoare, întrucât valoarea cumulată a acestora se încadrează în bugetul maxim de 50.000 de lei alocat de municipalitate fiecărei unități de învățământ.

Acest exercițiu democratic a dus spiritul civic în sălile de clasă a 17 licee, unde proiectele propuse de elevi au obținut peste 6.500 de voturi, transmite Primăria Timişoara. Rata de participare la vot a fost de 76%, semn că tinerii sunt dornici să-și facă vocea auzită și să contribuie la transformarea școlii lor cu sprijinul municipalității.

„Mă bucur că întreaga campanie a fost un mare succes în rândul liceenilor din Timișoara. Felicitări tuturor pentru ideile creative de proiecte și pentru deschiderea față de exercițiul democratic de a vota proiectele. Urmează acum etapa de implementare, cu noi provocări, pe care o vom parcurge împreună”, spune primarul Dominic Fritz.

Următorul pas este implementarea proiectelor câștigătoare, care va fi realizată de unitățile de învățământ, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și cu implicarea directă a elevilor inițiatori.

Cele 64 de proiecte înscrise în program reprezintă rezultatul unui amplu proces de colaborare în cadrul fiecărui liceu. Aproximativ 300 de elevi, coordonați de profesori și sprijiniți de echipa municipalității, au adunat idei și propuneri de la colegii lor și le-au transformat în proiecte concrete.

Primăria Timișoara, în parteneriat cu ASEMT, organizează această ediție specială în contextul Anului Național al Copilului și al Anului European al Educației pentru Cetățenie Digitală. Inițiativa urmărește implicarea tinerilor în viața comunității, dezvoltarea spiritului civic și încurajarea colaborării și creativității în mediul școlar.