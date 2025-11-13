Proiecte culturale reprezentative pentru Timişoara, finanţate prin programul „Repere în cultură”

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara lansează programul prioritar de finanțare cu caracter multianual Repere în cultură pentru perioada 2026-2027. Acesta este un program dedicat susținerii proiectelor culturale reprezentative pentru oraș şi urmărește consolidarea vitalității culturale a Timișoarei și afirmarea culturii ca factor de dezvoltare comunitară.

„Repere în cultură este un program care oferă continuitate și încredere operatorilor culturali care contribuie la dinamismul vieții culturale a orașului. Ne dorim ca Timișoara să rămână reper al creativității, colaborării și sustenabilității sectorului cultural, iar finanțările multianuale sunt un pas important în această direcție”, spune Ramona Laczko David, directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timişoara.

Propunerile preliminare de proiect pot fi depuse în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie. Bugetul total estimat pentru perioada 2026 -2027 este de 8.405.669 lei (pentru 2026 sunt alocaţi 3.450.000 de lei, iar pentru 2027 – tot 3.450.000 lei). Fondul de contestații are valoarea de 1.505.699 de lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile per proiect pentru întreaga perioadă este de 1.500.000 lei, iar plafonul maxim al finanțării nerambursabile solicitate pentru un an este de 1.000.000 lei.

Repere în cultură se adresează operatorilor culturali din sectorul independent, organizațiilor și instituțiilor publice și private, precum și persoanelor fizice autorizate. Proiectele eligibile se vor derula în perioada 2026-2027 și vor include activități cu publicul în Timișoara. De asemenea, fiecare proiect va include cel puțin o activitate cu public în cadrul evenimentului „Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration” în fiecare an de desfășurare.

Programul se desfășoară în acord cu cadrul legal național privind finanțarea proiectelor culturale, consolidat în urma unui proces de consultare la nivel național, în cadrul căruia Centrul de Proiecte a avut un rol activ. Instituția a transmis propuneri și observații privind nevoia de predictibilitate și continuitate în finanțarea publică a culturii, formulate împreună cu operatori culturali din Timișoara și fundamentate pe experiențele din contextul „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.

În ediția anterioară a programului, au fost depuse 29 de cereri de finanțare, dintre care 10 proiecte au fost selectate. Acestea au implicat peste 66.000 de beneficiari și au generat 105 evenimente și activități culturale, contribuind la consolidarea colaborărilor internaționale și la creșterea vizibilității Timișoarei ca oraș cultural activ și relevant.

Documentația completă și calendarul de aplicare sunt disponibile pe site-ul Centrului de Proiecte.

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Timișoara. Facilitează accesul comunității la resurse și finanțează, din bugetul local al orașului, proiecte în cultură, educație, tineret, implicare civică, sport și mediu care dau viață unui un oraș creativ, dinamic și incluziv. Centrul de Proiecte funcționează ca organism de implementare al Municipiului Timișoara pentru Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.