Programul “Mișcare pentru sănătate” revine la bazinul din Dacia

Programul „Mișcare pentru sănătate”, prin care Municipalitatea îi sprijină pe timișoreni să își mențină sănătatea și să transforme mișcarea într-un obicei zilnic, se reia la Bazinul de înot din Dacia, după revizia generală.

Programul este deschis tuturor cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Timișoara. Înscrierea presupune completarea unei cereri tip pentru eliberarea cardului de acces, însoțită de o copie a actului de identitate (sau a certificatului de naștere pentru minori), o fotografie tip 2/3 cm, transmite Primăria Timişoara. Dosarul mai trebuie să conțină o adeverință medicală de la medicul de familie care atestă că solicitantul este apt pentru practicarea înotului și o declarație pe propria răspundere privind absența bolilor transmisibile ori a afecțiunilor incompatibile cu activitatea în bazin. Participarea la program este gratuită, fiind achitată doar o taxă de 20 de lei pentru eliberarea cardului de acces.

Activitățile din cadrul programului se desfășoară la bazinul semiolimpic, cu lungimea de 25 de metri și şase culoare pentru înot. Accesul publicului este disponibil de luni până vineri, între orele 19:00 și 22:00, câte o sesiune pe săptămână, timp de 12 săptămâni. Pe parcursul zilei, bazinul de înot găzduiește antrenamente și activități organizate Clubul Sportiv Școlar nr. 1, Fundația „Speranța”, Universitatea de Vest din Timișoara și Clubul Sportiv Municipal, dar și programe dedicate seniorilor.

Prin programul „Mișcare pentru sănătate”, Primăria Municipiului Timișoara își propune să aducă sportul mai aproape de timișoreni, să încurajeze integrarea activității fizice în rutina zilnică și să sprijine prevenția prin mișcare, ca parte a unei strategii pe termen lung pentru sănătatea comunității.

Bazinul este situat pe strada Intrarea Zânelor, nr. 2, iar revizia generală a inclus tratarea completă a apei, igienizarea bazinului și a spațiilor adiacente, precum și reparații la echipamentele tehnice.