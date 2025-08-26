Programul Festivalului „George Enescu” la Timișoara

Filarmonica Banatul Timișoara va găzdui, la sfârşitul acestei săptămâni, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, trei concerte, cu invitați internaționali de prestigiu și un repertoriu atent selecționat.

Festivalul „George Enescu” va începe la Timişoara cu o seară camerală de înaltă ținută vineri, 29 august, de la ora 19. Ansamblurile Belcea Quartet și Leonkoro Quartet vor deschide festivalul cu un program cameral de rafinată expresivitate. Publicul va putea asculta lucrări semnate de Mendelssohn, Beethoven și Enescu, într-o seară dedicată profunzimii și eleganței muzicii de cameră.

Sâmbătă, 30 august, de la ora 19, Orchestra Radiodifuziunii din Köln (WDR), sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, va susține un concert în care solistă va fi violonista Patricia Kopatchinskaja. Programul cuprinde Rapsodia română nr. 2, de Enescu, Concertul pentru vioară și orchestră, de Bartók și Simfonia nr. 2, de Rachmaninov. Toate biletele pentru acest eveniment sunt epuizate.

Duminică, 31 august, de la ora 19, pe scena Sălii Capitol va urca Orquestra de la Comunitat Valenciana, sub conducerea dirijorului James Gaffigan. Solistul serii va fi tenorul Benjamin Bernheim. Programul include lucrările Don Juan, de Richard Strauss, Poemul despre dragoste și mare, de Ernest Chausson, Nopțile de vară, de Hector Berlioz, și Alborada del gracioso, de Maurice Ravel.

Biletele pentru concertele festivalului sunt disponibile pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casieria acesteia și pe myticket.ro.

Organizatorii Festivalului „George Enescu” la Timişoara sunt Artexim și Filarmonica Banatul Timișoara. Programul este finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și din Bugetul Local al Municipiului Timișoara, evenimentul desfășurându-se sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Partener oficial este Linde Gaz România, iar pPartener de tradiție, Rotary Timișoara Cetate.