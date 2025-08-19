Programe de studii unice în România, lansate la Universitatea de Vest din Timișoara

În anul universitar 2025-2026, Universitatea de Vest din Timișoara lansează mai multe premiere în spațiul educațional românesc, deschizând noi perspective pentru studenți.

Începând cu sesiunea de admitere din această toamnă, Universitatea de Vest din Timișoara lansează, la Facultatae de Arte şi Design, trei programe de studii universitare de licență și două programe de studii universitare de masterat noi, menite să răspundă cerințelor pieței și tendințelor globale din educație și economie: Design ambiental, Design grafic şi Design de obiect și creație digitală, ultimele două fiind programe unice la nivel național, inițiate de UVT)

De asemenea, tot din această toamnă va fi inaugurat un program internaţional Master of Business Administration (Masterat în Administrarea Afacerilor), la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, organizat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea de Vest din Timișoara și University of West London. Programul de masterat, unic în regiunea de vest a țării, conectează studenții la bunele practici și expertiza britanică în business și leadership.

Un alt program este cel de Administrație publică și leadership, la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, în cadrul domeniului de studii universitare de masterat Științe administrative. Programul vizează pregătirea unor lideri capabili să transforme instituțiile publice prin competențe moderne de management și guvernanță.

„Noile programe de studii, lansate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) începând din acest an universitar, sunt orientate către specializări unice, oferind deschideri de carieră mai mult decât speciale. Lumea este în schimbare, la fel cum sunt într-o accentuată dinamică și ideile, cercetările și domeniile cunoașterii. La UVT sincronizăm noile programe de studii cu avangarda cunoașterii, dar și cu ritmul și tendințele ocupaționale din economia reală. Prin programele de studii de masterat de tip MBA (Master of Business Administration) sau Leadership (Administrație publică și leadership), dar și prin programele de studii de licență în Design (ambiental, grafic sau de obiect și creație digitală) studenții de aici, viitorii absolvenți ai UVT, au acces direct către profesiile viitorului”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Sesiunea de toamnă a admiterii pentru anul universitar 2025-2026 este deschisă – mai multe detalii despre oferta educațională a Universității de Vest din Timișoara fiind disponibile la adresa online: www.admitere.uvt.ro – iar toți cei care sunt interesați de programele de studii de la UVT pot să-și depună dosarele de înscriere online prin intermediul aplicației: https://admitereonline.uvt.ro.