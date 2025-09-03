Programări online pentru consult în Ambulatoriul Spitalului CFR Timişoara

Spitalul Clinic CF Timișoara anunţă introducerea programărilor online pentru consult în Ambulatoriul Integrat. Proiectul a primit finanțare prin PNRR

Programarea online reprezintă încă o etapă în cadrul modernizării și digitalizării Spitalului Clinic CF Timișoara. Platforma online oferă pacienților acces la consulturi în 17 specialități medicale, cu posibilitatea de a se programa fie în baza biletului de trimitere de la medicul de familie ori de la medicul specialist sau contracost pentru persoanele neasigurate. De asemenea, pacienții au la dispoziție și opțiunea de a anula programarea făcută. Platforma de programări online, care este disponibilă direct pe pagina de internet a spitalului, permite pacienților să își aleagă inclusiv medicul pentru realizarea consultului, în funcție de orarul cabinetelor.

„Vorbim despre un formular intuitiv, ușor de completat, care oferă pacienților noștri acces rapid și facil la programări, fără a mai fi necesare apeluri telefonice repetate sau deplasări la sediul unității. În plus, se reduce timpul de așteptare. Vorbim, practic, despre o eficientizare a procesului de programare. Ne ajută și pe noi, pentru că vorbim despre transparență în procesul de planificare a consulturilor. Fiecare medic are între 15 și 30 de minute alocate pentru un consult. Asta nu înseamnă că nu vor fi situații în care consultul nu va dura mai mult, pentru că vorbim despre cazuri medicale care necesită poate investigații suplimentare, explicații detaliate sau discuții mai ample cu pacientul. Scopul nostru este ca fiecare pacient să beneficieze de atenția și timpul necesare pentru un act medical complet și de calitate”, declară dr. Cosmin Gridan, managerul Spitalului Clinic CF Timișoara.

Pentru ca procesul de programare să fie complet, pacienții vor primi un SMS de confirmare pe numărul de telefon înscris în formularul online.

Dr. Cosmin Gridan mai spune că introducerea programării online a fost posibilă datorită unui proiect cu fonduri europene pentru introducerea digitalizării. Valoarea proiectului a fost de 6 milioane de lei, bani obținuți prin PNRR cu o cofinanțare de la Ministerul Transporturilor.

Chiar dacă programările se pot face online a fost păstrată și varianta telefonică, transmite Spitalul CFR Timişoara. Astfel, pentru consultul în Ambulatoriu programările se pot face apelând numărul 0742 892 352, iar pentru o investigație imagistică CT numărul de telefon pentru programări este 0761 979 858. Programarea online pentru consult se poate face accesând acest link. https://programari.spitalcftm.ro/appointments