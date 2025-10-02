Program aniversar la Cinema Timiș, la doi ani de la redeschidere

Timiş, cel mai mare cinematograf al Timişoarei, cu o sală de peste 500 de locuri, al doilea renovat de Primărie, aniversează doi ani de la redeschidere, în octombrie 2023. Programul aniversar, care va avea loc în perioada 10-12 octombrie, îmbină filmul – ficțiuni clasice și recente, dar și documentare despre natură și artă, cu muzica – o selecție inedită de videoclipuri românești vintage în exclusivitate pe marele ecran, urmată de nelipsitul afterparty.

Administrat de Centrul de Proiecte Timişoara, Cinema Timiș a devenit în doar doi ani locația de referință a timișorenilor pentru cele mai așteptate premiere cinematografice, pentru festivaluri de film de anvergură, precum Ceau Cinema, TIFF sau Les Films de Cannes, dar și pentru concerte live și pe ecran, spectacole de stand-up comedy, congrese, conferințe și dezbateri pe teme importante pentru oraș.

În urmă cu două zile, pe scena de la Cinema Timiș a urcat şi Președintele României, Nicușor Dan, care și-a amintit de primul film vizionat pe ecran pe vremea când era licean, dar lista personalităților care au participat la evenimente și întâlniri cu publicul s-a înmulțit în ultimul an cu alte nume sonore precum Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, fizicianul Michio Kaku, și bineînțeles numeroase personalități din lumea filmului, printre care regizorii Jacques Audiard, Cristian Mungiu, Tudor Giurgiu sau Eugen Jebeleanu, şi actrița Anamaria Vartolomei.

„Toți invitații își exprimă admirația pentru sala noastră și nu putem decât să fim mândri că îi putem primi în condiții atât de bune, în punctul zero al Timișoarei. Pentru noi, echipa din spatele cinematografelor, la fel de importanți sunt însă cei peste 110.000 de spectatori de toate vârstele care au participat la filme și spectacole în cei doi ani de când Cinema Timiș s-a redeschis, făcând din el cel mai frecventat dintre cinematografele tradiționale ale orașului și treilea cel mai frecventat cinema de artă la nivel național”, spune Ioana Dragomirescu, coordonatoarea cinematografelor.

Deși cinematografia americană de autor este la loc de cinste în programul de la Cinema Timiș, acesta include și premiere de film european și românesc, și face parte din 2024 din rețeaua Europa Cinemas, alături de Cinema Victoria. Identitatea cinematografului este construită și de seriile recurente curatoriate de echipă, deosebit de îndrăgite de public, care au continuat și în acest an: Timeless Timiș, cu capodopere din cinematografia internațională clasică, Mari Pictori pe Ecran, care prezintă portrete ale vieții și operei celor mai renumiți pictori prin incursiuni în expoziții de anvergură, și nu în ultimul rând seria concertelor și a retransmisiilor de operă și balet de pe marile scene ale lumii, care pot fi văzute în exclusivitate pe ecranul de la Timiș.

Programul aniversar va începe vineri, 10 octombrie, de la ora 19, cu o proiecție în exclusivitate în cadrul seriei Timeles Timiș: Zbor deasupra unui cuib de cuci, capodopera lui Milos Forman, în care Jack Nicholson face unul dintre cele mai memorabile roluri ale sale. Filmul laureat cu 5 premii Oscar, 5 Golden Globes și patru premii Bafta aniversează și el 50 de ani de la lansare în această toamnă.

Ziua de sâmbătă, 11 octombrie, începe cu o avanpremieră care îi va încânta pe cei mici și le va trezi nostalgii celor mari care au copilărit cu Teleenciclopedia. De la ora 17, publicul de toate vârstele este invitat să descopere Arhitecţii naturii, un documentar realizat de o parte din echipa filmului România sălbatică, un film care urmărește revenirea castorilor și a zimbrilor în Munții Făgăraș, după 200 de ani.

Seara aceleiaşi zile aduce atmosfera anilor 1990-2000 atât în sala mare, cât și la demisol, transformată în ring de dans. De la ora 18.30, spectatorii vor avea ocazie unică să (re)descopere pe ecran mare un tip special de creație video: clipuri muzicale românești din epoca de aur a Atomic TV, de la trupe precum Paraziții, BUG Mafia, Vama Veche, Anna Lesko, 3 Sud Est sau Class, la proiecția Video Bazar 2000, o colecție curatoriată de Ana Szel și de Andrei Rus pentru Arhiva Activă a UNATC București. Regizoarea videoclipurilor, Andreea Păduraru, și monteurul Mihai Vasilache vor fi în sală pentru o discuție cu publicul la final. De la 21:00, acțiunea se mută la demisol (cunoscut ca fostul Club 30), pentru un afterparty cu mai multe surprize, inspirat din muzica acelei perioade.

Duminică, 12 octombrie, de la ora 17, amatorii de artă vor putea descoperi în premieră ultimul episod din îndrăgita serie Mari pictori pe ecran, Grădina artiştilor. Impresionismul american.

Programul se încheie de la 19, cu avanpremiera unei satire maximaliste, amețitoare – Da! – noul film al îndrăznețului cineast Nadav Lapid, selecționat la Cannes, care critică fără menajamente clasele conducătoare și complacerea artistică.

Programul detaliat al weekendului 10-12 octombrie și biletele se găsesc pe site-ul Cinema Timiș și pe paginile de Facebook și de Instagram ale cinematografului.