Prioritate pentru tramvaie, în sensul giratoriu de la AEM

Foto: PMT

Primăria Municipiului Timișoara, prin Comisia de Circulație, a aprobat mai multe modificări menite să acorde prioritate tramvaielor în Piața Gheorghe Domășneanu, cunoscută și ca sensul giratoriu de la AEM.

 

Șoferii vor avea obligația să cedeze prioritatea tramvaielor care circulă spre și dinspre Bulevardul Liviu Rebreanu și Calea Stan Vidrighin, în momentul în care intră sau ies din sensul giratoriu. În perioada următoare, echipele municipalității vor amplasa noile semne de circulație și marcajele rutiere corespunzătoare. În restul situațiilor, circulația în sens se va desfășura în mod obișnuit.

Municipalitatea continuă implementarea măsurilor care prioritizează transportul public, cu obiectivul ca acesta să devină prima opțiune de mobilitate pentru timișoreni. Măsurile vor reduce nevoia utilizării mașinii personale și, astfel, traficul auto și poluarea din oraș.

