Primul festival din România dedicat gândirii critice și dialogului autentic, organizat la Timișoara

Universitatea de Vest din Timişoara găzduieşte, timp de patru zile, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic. În cadrul Timișoara Ideas Fest, scena aparține curajului de a întreba, reflecției și spiritului critic.

Universitatea de Vest din Timişoara oferă, prin intermediul Timișoara Ideas Fest, un spațiu de întâlnire pentru studenți, cercetători, jurnaliști, creatori de conținut, profesori și tineri, într-o serie de evenimente care explorează mecanismele manipulării, impactul propagandei în societate și felul în care mediul digital ne modelează percepția asupra realității. Tema primei ediții este „Fake News”, un subiect de maximă actualitate astăzi, un timp în care informația circulă cu o viteză uluitoare iar granițele dintre adevăr și percepție devin fluide.

Festivalul, care are loc în perioada 10-13 noiembrie, propune un mix de evenimente care completează conferințele și dialogurile cu momente expoziționale, ateliere, momente muzicale și tururi ghidate.

În conferința primei zile a festivalului, istoricul Cosmin Popa a încadrat posibilele răspunsuri la întrebarea „De ce trebuie să recitim perioada lui Nicolae Ceaușescu?”. Cosmin Popa este unul dintre cei mai apreciaţi cercetători ai comunismului românesc și est-european, autor al mai multor volume, printre care și „conomie, corupție și politica în România lui Nicolae Ceaușescu și Intelectualii lui Ceaușescu și Academia de Științe Sociale și Politice. Conferința a considerat un argument central: după 1971, România a intrat într-o fază de recentralizare ideologică și birocratică, în care anti-intelectualismul devine politică de stat, iar obiectivul declarat al „dezvoltării sociale” a fost abandonat în favoarea controlului și autarhiei. „Recitirea” a consemnat repunerea în context a deciziilor și consecințelor lor, pentru a înțelege moștenirile care au modelat raportul dintre stat, expertiză și societate în România postcomunistă.

Următoarele conferințe din cadul Timișoara Ideas Fes” 2025 au loc după următorul program:

11 noiembrie, ora 18: „Noua ordine mondială: dezinformarea – O dezbatere cu tinerii Timișoarei, despre iluzie și adevăr, într-o lume dominată de rețelele de socializare”. Invitați sunt jurnaliştii Moise Guran și Vlad Petreanu.

12 noiembrie, ora 18: „De cine să (mai) ascultăm? Între ecrane și oglinzi”, susţinută de conferenţiarul Mihai Maci, de la Universitatea din Oradea, care va inrea în dialog cu Claudiu Mesaroș și Mihail Curelici.

13 noiembrie, ora 18: „Cel bun, cel rău și cel manipulat. Fake news și propagandă în rețelele sociale”. Scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalistul Marian Voicu vor intra în dialog, evenimentul fiind moderat de jurnalista Melania Cincea.

„Prima ediție a festivalului de idei și creativitate Timișoara Ideas Fest ne propune să rămânem foarte bine conectați la realitatea acestui timp, chiar dacă utilizăm argumente și planuri de dezbateri metafizice, prin tema concentrată spre subiectul «Fake News». Echilibrul lumii de azi este afectat de densitatea știrilor false, de campaniile de manipulare sau de propaganda politică ieftină, un hățiș de planuri informaționale ale spațiului public în care oamenii se pot rătăci ușor. Ca universitari ai UVT, avem datoria să le oferim studenților, dar și tututor celor interesați din comunitatea timișoreană, exemple de bune practici prin care să exemplificăm în mod aplicat cum se dialoghează normal și argumentat despre starea presei. Alături de invitații noștri, suntem cu toții membri ai unei comunități academice reprezentative pentru Spațiul European al Educației și Cercetării, astfel că propunem publicului din comunitatea timișoreană un dialog argumentat despre starea presei, a jurnalismului, despre calitatea comunicării publice contemporane, pentru o corectă ancorare în realitățile verificabile din țară și din UE”, declară rectorul UVT, profesorul universitar Marilen Gabriel Pirtea.

Tot în cadrul primei zile a Timișoara Ideas Fest, prin rectorul UVT a realizat o întâlnire cu Dana Dima, specialist în finanțe și leadership, vicepreședintele executiv Retail și Private Banking, membru al Comitetului Executiv BCR, invitată pentru o serie de activități dedicate studenților și comunității academice. În cadrul întâlnirii au fost discutate direcțiile de consolidare a parteneriatului strategic dintre UVT și BCR, axat pe dezvoltarea competențelor practice, educația financiară și conectarea mediului universitar la cel profesional.

De asemenea, prima zi a Timișoara Ideas Fest a marcat și inaugurarea noului Laborator de jurnalism, un spațiu educațional și de producție media ultramodern, unic în vestul țării. Proiectul aduce la UVT un studio de televiziune și podcast complet echipat la standarde profesionale, dedicat formării noii generații de jurnaliști, comunicatori și creatori de conținut.