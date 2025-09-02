Primul centru de zi pentru tineri cu dizabilităţi, inaugurat la Timişoara

Primăria Timişoara a inaugurat, azi, Centrul de Zi pentru Tineri cu Dizabilități, primul centru din România cu servicii specializate pentru tinerii cu dizabilităţi.

Centrul de Zi, amplasat pe Strada Cornelia Sălceanu nr. 17, face parte din Complexul de Servicii Sociale „Podul lung”, și poate oefri serivicii pentru 120 de beneficiari pe lună. Este destinat tinerilor între 18 și 35 de ani încadrați în grad de handicap, cu domiciliul sau reședința în Timișoara. Misiunea sa principală este să ofere sprijinul necesar pentru tranziția către viața adultă și să asigure continuitatea terapiilor începute în copilărie.

„Noul centru înseamnă mai mult decât o clădire și niște servicii sociale. Înseamnă liniște pentru familii care până acum trăiau cu teama ca trebuiau să continue lupta singuri după ce copiii împlineau 18 ani. Le spunem acum: nu mai sunteți singuri. Tinerii vor primi aici sprijinul pentru a duce o viață cât mai demnă și cât mai independentă. Mă bucur foarte mult că în Timișoara se deschide primul centru de acest fel”, a spus viceprimarul Paula Romocean.

„Prin deschiderea acestui centru, facem un pas firesc și necesar în sprijinirea tinerilor cu dizabilități și a familiilor lor. Este o reușită locală și națională, care demonstrează că Timișoara își respectă cetățenii și investește în incluziune socială. Practic, reușim să facem trecerea de la serviciile și programele de specialitate pe care le oferim copiilor cu dizabilități la serviciile sociale oferite adulților cu dizabilități, acoperind într-un mod specific, concret și adaptat, nevoile tinerilor cu dizabilități”, a declarat Emese Eszteró, directorul general al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Timişoara.

Serviciile includ programe de dezvoltare a autonomiei personale, terapie psihosocială, consiliere medicală și suport emoțional, hidroterapie, electroterapie, meloterapie, stimulare senzorială, activități educative și recreative, precum și sprijin pentru integrarea și menținerea la locul de muncă. Centrul dispune de cabinete pentru asistență socială, psihologică și medicală, săli de terapie, logopedie și stimulare senzorială, precum și spații pentru activități de grup și socializare. Totodată, părinții și reprezentanții legali beneficiază de consiliere, sprijin emoțional și grupuri de suport.

Toate serviciile sunt gratuite, fiind finanțate în proporție de 90% din bugetul de stat și 10% din bugetul local. Municipalitatea îi invită pe toți cei interesați să se înscrie contactând echipa centrului, cu detalii disponibile la acest link.

Inaugurarea centrului a fost integrată în programul Festivalului „Podul lung”, organizat de Direcția de Asistență Socială, unde beneficiarii și familiile lor au participat la activități artistice și recreative: muzică, dans, teatru, karaoke și jocuri, susținute de artiști locali, studenți ai Facultății de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara și echipa centrului.