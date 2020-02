Primul centru de examinare Cambridge International, la Timișoara

British International School of Timişoara, prima școală acreditată Cambridge, devine primul centru de examinare Cambridge International din vestul țării. Pe lângă prestigiul recunoscut la nivel global, această acreditare le va oferi elevilor posibilitatea să obțină calificări internaționale.

Elevii British International School of Timişoara vor avea astfel posibilitatea de a-și construi un portofoliu academic solid, care-i va ajuta la admiterea în universități din România, dar și din întreaga lume. Calificările Cambridge sunt cele mai cunoscute calificări internaționale pentru copii cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani.

Inspecția Cambridge a pus accent pe valorile promovate de școală, procesul de management și conducere a școlii, calitatea procesului educațional, a predării și învățării, spațiile școlii și nivelul de echipare, procedurile si practicile care au in vedere dezvoltarea holistica a copiilor intr-un mediu sănătatos și sigur.

“Ne bucurăm că, într-un interval relativ scurt, am reușit să obținem două certificări care plasează școala noastră pe harta internațională a școlilor de acest fel si în rândul instituțiilor de învățământ de elită din România, încă din primul an de funcționare. Aceste acreditări ne onorează, dar ne și determină, în același timp, să punem în continuare accentul pe dezvoltarea copiilor, prin metodele de învățare folosite și calitatea profesorilor din școala noastră”, menționează Ciprian Țiplea, directorul British International School of Timișoara.

Welcome to British International School of Timisoara! from British School Timisoara on Vimeo.

British International School din Timișoara intenționează să dezvolte campusul actual, astfel încât capacitatea școlii să crească până la 840 de elevi. În acest moment, 270 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani studiază în campusul British International School of Timișoara, amplasat în zona Aradului, capacitatea urmând să crească începând din anul școlar următor.

De altfel, școala a demarat procesul de reînscriere a elevilor existenți pentru anul școlar 2020-2021, urmând să anunțe publicului larg, în luna martie, procedura de înscriere pentru locurile rămase disponibile pentru anul școlar următor.

British International School of Timișoara a introdus o nouă viziune în educația preuniversitară din zona de vest a țării. Sistemul educațional propus își are rădăcinile în Marea Britanie și este recunoscut la nivel internațional pentru modul armonios și pragmatic în care îmbină un curriculum academic de înalt nivel cu un program extracurricular bogat. British International School of Timișoara este acreditată de Council of British International Schools, diploma de platină pentru o școală de acest gen, și are un curriculum britanic oferit de Cambridge Assessment International Examination.