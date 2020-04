Primul angiograf pentru cardiologie intervenţională din România, achiziționat de Spitalul Municipal Timișoara

Spitalul Municipal Timişoara a achiziţionat, cu aproape un million de euro din fonduri europene, un angiograf biplan pentru cardiologie intervenţională şi vasculară periferică, anunță managerul spitalului. Acesta este primul aparat de acest fel din ţară.

Angiograful este un echipament de ultima generaţie, Philips Azurion 7 biplan, primul de acest tip în Romania, şi a costat 4.358.970 lei (898.756 euro, anunță, pe pagina sa de Facebook, directorul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara, dr. Olimpia Oprea.

Cu acest aparat, explică ea, se vor realiza procedee de cardiologie intervenţională şi vasculară periferică, procedee pentru patologie arterială (stenoze, ocluzii vasculare carotidiene, la nivelul membrelor sau splanhnice), procedee pentru patologie oncologică cu afectare vasculară, cum sunt procedee de chemoembolizare a diferitelor tumori şi metastaze, și procedee pentru patologie hemoragică (rupturi hepatice, splenice, hemoragii postoperatorii şi postpartum).

Aparatul a fost achiziționat cu 898.756 de euro, prin proiectul „Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Bekes-Timis counties – ROHU”. Proiectul european a început la1 Ianuarie 2019 și se finalizează in 31 decembrie 2020, partene de proiect al Municipalului timișorean fiind Spitalul Judetean Bekes, din Ungaria.