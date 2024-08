Primii absolvenți ai British School of Timișoara, rezultate excelente la Bacalaureatul Internațional (P)

Procentul de promovabilitate al elevilor British International School of Timișoara la Bacalaureat Internațional, sesiunea mai 2024, este de 94% (cu aproximativ 20% peste media internațională de promovare a Bacalaureatului Internațional), școala situându-se astfel în topul școlilor internaționale.

Absolvenții programului de diplomă al Bacalaureatului International au fost acceptați în universități de top din lume, printre care London School of Economics and Political Science, Purdue University, King’s College London, The Institute of Contemporary Music Performance, University of Westminster, University of Manchester, Escola Superior d’Administracio i Direccio d’Empreses (ESADE) sau Layola University. Alți absolvenți au ales și au fost acceptați la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Politehnică Timișoara sau la Universitatea Româno- Americană din București.

Programul de diplomă al Bacalaureatului Internațional se remarcă printr-un curriculum internațional riguros și cuprinzător, centrat pe gândirea critică, cercetare și abilități interpersonale. Acest program pregătește elevii pentru succesul în viață, prin finalizarea cu success a componentelor academice și a dezvoltării holistice necesare pentru obținerea diplomei.

Pentru a obține diploma elevii trebuie să dovedească cunoștințe și competențe complexe prin promovarea examenelor la şase materii care acoperă arii curriculare variate, dintre care matematica, limba engleză și o materie din aria științelor fiind obligatorii; celelalte trei materii care acoperă arii curriculare în zona științelor umane, socio-umane și zona creativă (arte vizuale, muzică și teatru) sunt la alegerea elevului în funcție de profil, pasiuni și parcurs academic.

În plus, pe lângă promovarea celor şase examene, elevii trebuie să finalizeze cu succes cele trei componente, care completează profilul academic al elevului cu proiecte și activități menite să demonstreze dezvoltarea holistică a acestuia: Teoria cunoașterii, Eseul extins, și programul Creativitate, Activitate, Serviciu, care stau la baza filozofiei Bacalaureatului internațional.

“Succesul absolvenților British International School of Timișoara este o bucurie pentru comunitatea noastră, aceștia fiind pregătiți pentru următoarea etapă din viața lor devenind în același timp ambasadori excelenți ai școlii lor. (…) În cei patru ani de liceu, elevii British International School of Timișoara au dobândit cunoștințele și abilitățile necesare pentru a reuși la cel mai dificil tip de bacalaureat din lume. Școala i-a pregătit nu doar pentru aceste examene, absolvenții noștri sunt gata să facă față provocărilor aduse de noul mediu academic în care vor intra, în România sau în străinătate. Suntem extrem de mândri de rezultatele obținute de ei la Bacalaureatul Internațional”, spune directorul BIST, Ciprian Țiplea.

Unul dintre obiectivele British International School of Timișoara este acela de a oferi în continuare o educație de calitate certificată de organizații internaționale prestigioase și de a crește standardele de la an la an.

British International School of Timișoara este o școală de prestigiu, care oferă un curriculum de sorginte britanică pentru 600 de elevi, de la 4 ani până la 18 ani. BIST se remarcă printr-un mediu educațional multicultural, având cadre didactice din diverse colțuri ale lumii oferind o educație globală de calitate, într-un mediu internațional divers și vibrant.

Cei care doresc să îşi programeze o vizită pentru a explora campusul și a descoperi detalii despre acreditări, programe și rezultate o pot face accesând acest link: www.britischschool-timisoara.ro.