Primele filme, la Cinema Studio, redeschis recent

Noul Cinema Studio se redeschide, în weekendul 6-8 decembrie, cu un program special cu filme europene și românești: avanpremiere cu titluri de la Cannes sau Veneția, proiecții de documentare semnate de regizori timișoreni, urmate de discuții și o animație pentru toată familia, opt propuneri pentru toate gusturile și vârstele.

Al treilea cinematograf istoric renovat și redeschis de PrimăriaTimișoara, Studio a trecut printr-o reconstrucție aproape totală, transformându-se într-un cinematograf arthouse și un hub pentru sectorul audiovizual. Imaginat împreună cu actorii culturali locali: Institutul Francez, Pelicula Culturală, Marele Ecran, DocuMentor, Timishort, cu sprijinul Groupama Asigurări, Cinema Studio este dotat cu două săli de proiecție, de 184 și respectiv 66 de locuri, un spațiu de coworking și facilități de post-producție, o cafenea la parter și o terasă circulabilă pe acoperiș, unde vara vor avea loc proiecții în aer liber. Cinematograful este administrat și programat prin Centrul de Proiecte, de aceeași echipă care este în spatele Cinema Victoria și Timiș.

„Suntem foarte entuziasmați să putem aprinde din nou proiectoarele și primi publicul în poate cel mai iubit și mai așteptat dintre cinematografele tradiționale ale Timișoarei, Cinema Studio. Acesta va deveni principalul cinematograf de artă al orașului, dedicat comunității tot mai numeroase de Cinefili de Cimișoara. Aici, aceștia vor putea vedea filme de autor contemporane sau de patrimoniu, cu precădere europene, dar și serii tematice, festivaluri și proiecții în exclusivitate, și tot aici vom celebra și vom sprijini creatorii locali din domeniul artelor audiovizuale. Am gândit weekendul de deschidere ca o versiune condensată a acestei linii de programare, care va completa programul de la Victoria și Timiș, aducând o și mai mare diversitate în oferta culturală și continuând povestea de succes a redeschiderii cinematografelor publice ale Timișoarei”, declară Ioana Dragomirescu, coordonatoarea cinematografelor din cadrul Centrului de Proiecte.

Vineri, 6 decembrie, cinematograful va fi inaugurat cu cel mai recent film semnat de renumitul regizor timișorean Andrei Ujică, TWST: Things we said today. Documentarul hibrid a debutat la renumitul festival de la Veneția din această toamnă și este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13-15 august 1965, când trupa Beatles sosea la New York pentru concertul de pe Shea Stadium. După proiecție, Andrei Ujică va participa la o discuție cu publicul. Înainte de film, începând cu ora 17.30, spectatorii curioși să descopere noul Cinema Studio pot participa la tururi ghidate ale clădirii, alături de echipa cinematografului.

Ziua de sâmbătă, 7 decembrie, începe tot cu proiecția unui documentar semnat de un regizor timișorean, Odessa, de Florin Iepan, care rememorează un episod istoric mult mai sumbru: masacrul din octombrie 1941, când Armata Română a omorât civili, majoritatea evrei. Proiecția este prezentată de Asociația Documentor, unul din partenerii inițiali ai Cinema Studio, și va fi urmată de o dezbatere cu regizorul filmului și alți invitați despre derapajele extremiste din țăra noastră în trecut și ecourile lui în prezent.

Programul continuă de la ora 17 cu filmul Armand, o dramă norvegiană de familie care a fost distinsă cu Camera d Or la Cannes în acest an și este prezentată în avanpremieră de Asociația Pelicula Culturală, alt partener al Cinema Studio. Seara se încheie cu proiecția unei ecranizări istorice spectaculoase, Contele de Monte-Cristo, care a depășit deja 9 milioane de spectatori în țara sa de origine, Franța, fiind al doilea cel mai vizionat film al anului. Selectat în competiția de la Cannes din acest an, filmul va fi introdus de un reprezentant al Institutului Francez, partener al Cinema Studio, iar în rolurile principale spectatorii îi vor regăsi pe Pierre Niney, Anais Demoustier, dar și pe actrița de origine română Anamaria Vartolomei.

Duminică, 8 decembrie, de la ora 13, micuții spectatori sunt invitați să se bucure și ei de noul Cinema Studio la proiecția animației Micuțul ren Niko și sania lui Moș Crăciun, care îi va transporta în ținuturile Laponiei. De la 15, programul continuă cu încă o avanpremieră europeană selecționată în competiția de la Cannes, comedia franco-italiană Marcello Mio, care aduce un omagiu marelui actor Marcello Mastroianni prin povestea jucată chiar de fiica sa, Chiara Mastroianni, și de fosta soție, Catherine Deneuve. De la 17.30 va fi proiectat un alt documentar semnat de regizori timișoreni: Apă și talpă, aventura alergării celor 1400 de kilometri ai Via Transilvanica, realizat de Lucian Mircu și Mircea Gherase, prezentat de Marele Ecran, asociație parteneră a Cinema Studio. Cei doi regizori vor fi prezenți pentru o discuție după proiecția filmului.

Programul special nu se putea încheia fără un film de cinematecă. Propunerea pentru publicul cinefil este celebrul Paris, Texas, al marelui regizor german Wim Wenders, proiectat pentru prima dată în România în versiune restaurată 4K, la 40 de ani de la debutul său pe marile ecrane, când a câștigat și Palme d’Or la Festivalul de la Cannes.

Toate detaliile despre program se găsesc pe noul site cinemastudio-tm.ro.

Biletele vor fi puse în vânzare online azi, 26 noiembrie, la ora 16. Tarifele sunt aceleași ca la Cinema Timiș și Victoria: 25 de lei biletul întreg, 20 de lei biletul redus pentru studenți, elevi sau pensionari, 15 lei pentru copiii sub 12 ani, gratuit pentru persoanele cu dizabilități, iar deținătorii abonamentelor Cinefil de Cimișoara cu zece sau cinci intrări vor putea intra și la Cinema Studio pe baza lor.

Spectatorii pot afla noutăți despre Cinema Studio și pe Facebook și Instagram, cât și abonându-se la newsletterul săptămânal al Cinefililor de Cimișoara, care cuprinde programul cinematografelor Victoria, Timiș și Studio.