Primarul Timişoarei, suspect într-un dosar privind reabilitarea termică a unor blocuri: “Nu am nicio nelinişte, nu am comis nicio ilegalitate”

Nicolae Robu, primarul Timişoarei a fost audiat, în această dimineaţă, în calitate de suspect, la DNA Timişoara, într-un dosar privind reabilitarea termică, cu fonduri europene, a 65 de blocuri. Edilul afirmă că nu a comis nicio ilegalitate.

Cu o zi înainte, procurorii anticorupţie i-au audiat, în acelaşi dosar, şi pe viceprimarul Timişoarei Dan Diaconu, şi pe şeful Direcţiei Edilitare, Culiţă Chiş, cercetaţi penal tot în calitate de suspecţi.

După audieri, Nicolae Robu a declarat că nu are nicio nelinişte, afirmând că, personal, nu a comis nicio ilegalitate și nici nu a cerut altora să facă, “nici pe această speță, nici pe altele. Dimpotrivă, mereu le cer tuturor colaboratorilor să respecte cu sfințenie legea”.

Primarul Timişoarei explică, într-o postare pe pagina sa de pe o reţea de socializare, că este implicat în această speță pe de o parte prin refuzul de a satisface pretențiile proiectantului de a i se plăti sume peste valoarea contractului de achiziție, în valoare de 15.000 de euro, contract încheiat prin atribuire directă în baza și în limitele legii achizițiilor publice, “deci cu plafon la 15.000 de euro, ridicat ulterior la 30.000 de euro, pretenții rezultate în urma re-evaluării de către el a valorii muncii lui. Refuz suspectat de abuz în serviciu în dauna firmei în cauză.” Pe de altă parte, prin faptul că a semnat declarațiile cerute de procedurile de accedere la fonduri europene că toate documentele conexe cererii de finanțare sunt legale “lucru asupra căruia eu am primit toate garanțiile de la aparatul de specialitate, în condițiile în care există suspiciuni că s-ar fi comis de către anumite persoane falsuri etc. Evident, n-am avut știre de așa ceva.”

Nicolae Robu mai spune că, prin tot ce a făcut, a acţionat cu bună-credință, cu convingerea că tot ce se întâmplă este legal, că face o faptă bună, aducând milioane de euro din fondurile europene nerambursabile.

“Iată, dacă tradiția în România este dă se dea bani peste cât este meritat către firme ale unor membri din același partid cu decidenții, eu sunt acuzat că am dat prea puțin, că nu am vrut să plătesc niciun leu în plus peste cât prevede contractul.” declară primarul Timişoarei.

“Iau ca pe ceva normal faptul că sunt audiat, că, având semnătură pe niște documente care girează documente asupra cărora planează suspiciuni de ilegalitate, fals etc., mă fac suspect, și am încredere că procurorul de caz va face lumină în ceea ce ne privește pe fiecare dintre cei implicați”, mai spune Nicolae Robu. Adăugând că are încredere în colegii lui, “altfel nu i-aș fi acceptat drept colaboratori”, dar de garantat nu garantează decât pentru el însuşi.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de contractul de proiectare pentru anveloparea termică a 65 de blocuri din Timişoara, semnat între Primărie şi firma Proiect C&A SRL, deţinută de Cristian Palade. Acesta ar fi declarat, potrivut Mediafax, că, după ce a văzut că este nevoit să execute lucrări de peste 250.000 de euro în baza unui contract pentru 15.000 de euro, în care nu erau trecute date precum numărul de lucrări sau de blocuri la care se vor face proiecte, a refuzat să semneze câteva devize, fiindu-i reziliat contractul cu Municipalitatea. Omul de afaceri a dat în judecată Primăria şi în primă instanţă Tribunalul Timiş i-a dat dreptate, obligând Municipalitatea să-i plătească 990.754 de lei TVA. Primăria a făcut apel, pe care Curtea de Apel Timişoara l-a admis, aşa că firma lui Cristian Palade nu mai trebuie să primească niciun leu.

În septembrie 2017, DNA a început să ancheteze modul în care Primăria Timişoara a realizat anveloparea celor 65 de blocuri cu fonduri europene.