Primarul Timişoarei, despre banii care vor pleca la centru, după „revoluţia fiscală”: „Jaf curat!”

Într-un mesaj adresat timişorenilor, primarul Nicolae Robu avertizează că „ce-a fost a fost lux, pe lângă ce urmează să fie”, din cauza aşa-numitei revoluţii fiscale a Guvernului: „Ne ia în plus față de cât ne lua până acum circa 33 de milioane de euro pe an. Jaf curat!”.

„Dragi timișoreni, mereu ați fost nemulțumiți – și eu, ca dv. – că prea puțini bani încasați în Timișoara rămân la bugetul local! Ei bine, ce-a fost, a fost lux, pe lângă ce urmează să fie! Iată ce face Guvernul PSD, prin noul Cod Fiscal”, avertizează primarul Timişoarei, Nicolae Robu, într-un mesaj postat pe o reţea de socializare, mesaj intitulat „daţi-ne banii înapoi!”.

Primarul precizează, însă, că se delimitează de cei ce atacă în bloc noul Cod Fiscal, el considerând că unele prevederi, precum reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, sunt bune. „N-am nimic împotrivă nici măcar vis-à-vis de trecerea unor dări de la angajator la angajat, în situația în care asta se face – și se poate face! – astfel încât, pe de o parte, angajații, pe de altă parte, angajatorii, să nu fie afectați negativ, adică angajații să nu piardă nici un leu la venitul lor net, iar angajatorii să nu aibă niciun leu în plus cheltuieli cu forța de muncă”, mai spune Nicolae Robu.

Edilul declară că se împotriveşte prevederii care ia aproape toți banii ce până acum reprezentau venituri la bugetul local și-i duce la bugetul centralizat al țării, „de unde, știm bine din experiența anilor trecuți, nimic nu se mai întoarce la noi”. Concret, la „prevederea care, în contextul în care impozitul pe venit scade de la 16% la 10%, crește cu doar 1.25 % –la 43%, de la 41.75% –, cota din banii colectați pe raza municipiilor / orașelor / comunelor, care rămâne la bugetul local. Efectul practic al acestei prevederi pentru Timișoara este că la bugetul local rămân cu circa 33 de milioane de euro mai puțin pe an! Sau, cu alte cuvinte spus, că Guvernul ne ia în plus față de cât ne lua până acum circa 33 de milioane de euro pe an! Jaf curat, ce mai!”, acuză primarul Timişoarei.

Edilul mai spune că acaesta este cea mai cruntă centralizare de la Revoluție până în prezent. „Pentru a se percepe la adevăratele lor dimensiuni aceste diminuări de venituri, fac cunoscut că 33 de milioane de euro reprezintă echivalentul costurilor însumate pentru realizarea pasajelor Jiul și Popa Șapcă și a celor două noi poduri peste Bega,Jiul și Ilsa, aflate în proiectare și planificate pentru execuție în 2018. În alți termeni, suma de 33 de milioane de euro înseamnă sensibil mai mult de jumătate din toate fondurile europene nerambursabile – 54 de milioane de euro – aflate la dispoziția Timișoarei pe Axa 4 a Programului Operațional Regional 2014- 2020, pentru toți cei şapte ani de program”, declară primarul Timişoarei.

Constituția României, subliniază acesta, consfințește descentralizarea, subsidiaritatea, autonomia locală ca principii fundamentale pentru societatea românească: „Despre ce descentralizare, subsidiaritate, autonomie locală vorbim cu astfel de măsuri? Normal este ca orașele motor ale societății românești – Timișoara, Cluj, Oradea, Arad, Sibiu, Brașov, Târgu-Mureș, Ploiești, Pitești, Iași, Constanța, Craiova, București etc. – să ajungă cu bugete locale reduse cu mai mult de o treime și la discreția Guvernului, oricare ar fi el, orice coloratură politică ar avea și oricine i-ar fi prim-ministru? În niciun caz!”

Nicolae Robu prezintă şi proiectele pe bani de la bugetul local, pe care le are în plan începând cu 2018:

patru noi poduri peste Bega; patru noi pasaje pe sub calea ferată, pe inelele 4 și 2: Pasajul Solventul, Pasajul Gheorghe Adam (UMT), Pasajul Consiliul Europei și Pasajul Baader; noi corpuri de clădire la Spitalul Municipal, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și Spitalul de Copii „Luis Țurcanu”; nou campus școlar pentru Liceul „Nikolaus Lenau”; noi corpuri de clădire la Școala Generală nr. 30, la Liceul „Grigore Moisil” etc.; reabilitări și dotări la o mulțime de școli și spitale care necesită stringent asta; reabilitarea Palatului Culturii; amenajări ale spațiilor dintre blocuri cu crearea de parcaje, carosabile, trotuare și spații verzi; reabilitări de parcuri și amenajări de parcuri noi; construcția Complexelor Sportive și de Agrement din Cartierele „Calea Lipovei” și „Calea Buziașului”; o mulțime de evenimente culturale obligatorii pentru o viitoare capitală europeană a culturii; ceea ce am asumat prin dosarul de candidatură la titlul de Capitală europeană a culturii în 2021.

„Aici s-a ajuns, stimați timișoreni, dacă noi, cetățenii României, am votat cum am votat, ne-am lăsat păcăliți de minciunile psd-iste”, conchide edilul Timişoarei.