Primarul Timişoarei, confirmat pozitiv la testul covid

13Dominic Fritz, primarul Timişoarei, a fost confirmat pozitiv la testul covid-19. Direcția de Sănătate Publică va realiza ancheta epidemiologică, iar Primăria Timișoara va pune în aplicare măsurile recomandate în astfel de situații.

Atribuțiile primarului Dominic Fritz vor fi exercitate în următoarele 14 zile de viceprimarul Ruben Lațcău, iar şedințele Consiliului Local se vor putea ține și în absența primarului, anunţă Municipalitatea.

„A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru covid-19. Aseară am simțit dureri musculare și o stare subfebrilă așa că am făcut un test azi dimineața la prima oră. Rezultatul a venit și mă obligă la izolare totală timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajații Primăriei Timișoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum și de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus. Vă spun cu mâna pe inimă că am avut mare grijă, nu m-am văzut inutil cu nimeni, și cu toate astea m-am infectat”, declară Dominic Fritz.

Acesta mai spune că Primăria „va rămâne pe mâini bune, ale viceprimarului Ruben Lațcău care va îndeplini atribuțiile de primar ce îi sunt delegate conform Hotărârii Consiliului Local. Ruben va deveni tată chiar în zilele următoare și îi îmi pare rău că îi răpesc primele zile cu fiul lui. Imediat ce instanța va valida și supleantul din Consiliul Local, Ruben Lațcău va convoca Consiliul Local în formulă completă și să votăm pe al doilea viceprimar, Cosmin Tabără.”

Dominic Fritz mai anunţă că deplasarea la București, care fusese programată, o va face la sfârșitul acestei luni când, împreună cu președintele Consiliului Județean Timiş, Alin Nica, vor discuta la Guvern despre proiectele comune și ale orașului. „Voi transmite oricum propunerile de proiectele ale Timișoarei miniștrilor pe care urma să-i întâlnesc mâine și poimâine, cu speranța că ne vom vedea sănătoși după ce ies din izolare”, adaugă Dominic Fritz.

Primarul Timişoarei mai spune că rămâne în legătură constantă cu echipa din Primărie care lucrează la centrele de vaccinare, pentru ca procesul de vaccinare să poată începe cât de curând posibil. „Fiți atenți, purtați masca, evitați întâlnirile și deplasările nenecesare. Mai avem puțin, ne vaccinăm toți și vom încheia această pandemie”, mai transmite Dominic Fritz.