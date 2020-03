Primarul Timișoarei: „Cheia succesului în lupta contra pandemiei stă în ținerea sub control a celor puși în izolare sau carantină”

Edilul Timișoarei reacționează la valul de critici care i-au fost aduse după ce, a lansat pe Facebook întrebarea dacă fi bună ștampilarea mâinii celor izolați la domiciliu în contextul epidemiei de noul Coronavirus.

„Am aflat că în India cei izolați la domiciliu, respectiv cei carantinați au ștampile pe mâini. Dat fiind că unii semeni nu respectă izolarea, respectiv carantina, vă întreb: considerați că ar fi bună o asemenea măsură și în România sau nu?”, a scris primarul Nicolae Robu pe contul său de Facebook.

Întrebarea a generat un val de critici în unele mass-media și pe rețelele de socializare.

„Cu toții participăm la festivaluri, mergem în concedii, frecventăm cluburi etc., unde acceptăm fără nicio șifonare să ne fie mâna ștampilată sau să ni se pună o brățară, pentru un număr de ore sau număr de zile. Ei bine, când în contextul unei crize precum epidemia de Coronavirus, când s-a dovedit că unele persoane sunt iresponsabile și, prin conduita lor provoacă atâta rău unor oameni nevinovați, la propunerea mea ca aceia cu obligația de a sta izolați sau în carantină să poarte o brățară sau să aibă aplicată o ștampilă exact ca cele folosite în hoteluri, la festivaluri, în cluburi etc. pentru a putea fi ușor remarcați dacă ies în comunitate încălcându-și statutul, s-au năpustit asupra mea – cum am și anticipat că o să se întâmple, de altfel! – tot felul de «democrați«, «emancipați», etc, în fond doar niște străini de democrație, semidocți, bolnavi de infatuare, oameni care nu pot etala nimic pozitiv ca bilanț al consumului de către ei de oxigen și alte resurse din avuția planetei!”, a scris azi pe contul său de socializare edilul Timișoarei.

Acesta menționează că fiecare dintre noi ar putea ajunge în izolare sau carantinare și mulți dintre cei ce ajung sunt oameni la locul lor, cu bun-simț și responsabili, dar că nu astfel de oameni sunt pericolul în actualul context: „Pericolul e reprezentat de cei al căror nivel l-am putut vedea cu toții, de cei în stare să meargă la nuntă și oriunde «vrea mușchii lor», să sară pe geam, etc. ignorând total statutul de izolat sau carantinat! Și e un mare pericol, unul din ce în ce mai mare! Și-atunci, nu suntem, oare, noi, ceilalți, îndrituiți să ne apărăm?!”

Cheia succesului în lupta contra pandemiei, apreciază primarul Nicolae Robu, stă în ținerea sub control a celor puși în izolare sau carantină: „Dacă asta nu reușim, totul – competența și dăruirea medicilor, deciziile și eforturile autorităților, sacrificiile noastre, ale celor mulți –, totul e în zadar! La conduita iresponsabilă a unora, nu se poate face față, pur și simplu, fără măsuri speciale. Acea aserțiune că în situații excepționale se impun măsuri excepționale este un adevăr absolut!”

Nicolae Robu mai spune că știe ce înseamnă monitorizarea prin vizitare la domiciliu, ”și doar așa monitorizarea este relevantă”, a mii de oameni, ce stau la tot atâtea adrese, cum e cazul, în acest moment, în Timișoara și de câte ori pe zi ea poate fi făcută. „N-am niciun dubiu că după ce sunt vizitați, o parte a celor în cauză, cei din categoria celor care mint când sunt puși să declare de unde vin, ce contacte au avut, care le este starea se sănătate, etc., cei din categoria celor ce merg la nunți, la tot felul de alte chefuri fiind în izolare, ies cu nonșalanță în comunitate. Și chiar dacă o brățară sau o ștampilă nu sunt antidot absolut împotriva lor, pe unii măcar îi descurajează, iar pe alții ne-ar permite să-i remarcăm și să-i dăm pe mâna autorităților, respectiv ne-ar ajuta să ne ținem la distanță de ei, până când sunt prinși”, conchide primarul Nicolae Robu, solicitând, pe de o parte, lăsarea la o parte a interpretărilor aberante, iar pe de alta, apărarea sănătății și a vieții și contribuirea ficăruia dintre noi la revenirea cât mai repede la normalitate.