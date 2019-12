Primarul Nicolae Robu, după trimiterea în judecată: „Vânzarea celor două apartamentel care mi se impută s-a făcut în baza unei hotărâri de dinainte de a fi eu primar, bazată pe sentințe judecătorești”

Primarul Timișoarei se declară surprins că a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în dosarul DNA privind vânzarea frauduloasă și la prețuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al Timișoarei, și afirmă că este nevinovat.

„Sunt surprins să aflu că am fost trimis în judecată, citez, «pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată». De ce? Pentru că toată viața mea am fost un om cinstit, ultracinstit!, dăruit 100% interesului public în toate asumările – 14 ani prorector, opt ani rector –ultimii patru dintre aceștia simultan și senator, 7,5 ani primar –, din fiecare poziție lăsând în urma mea realizări pentru care stau cu fruntea sus în fața oricui, realizări pentru care eu am muncit enorm, cu pasiune, chiar cu fanatism aș putea spune, plătindu-le cu viață din viața mea!”, scrie, pe pagina sa de socializare primarul Timișoarei, Nicolae Robu, după anunțul DNA privind trimiterea în judecată a dosarului în care și acesta este vizat.

Edilul Timișoara spune că nu știe ce au făcut ceilalți acuzați în dosar – opt persoane, foști și actuali funcționari ai Primăriei – „un dosar în care este vorba despre sute de locuințe, locuințe foarte bune, majoritatea situate în centrul vechi al orașului” și dar în ceea ce îl privește afirmă că este nevinovat și explică: „Eu am semnat, după ce patru sau cinci semnături anterioare îmi garantau că totul este legal, contractele de vânzare-cumpărare către / de către chiriași pentru două locuințe ultramodeste, deloc centrale – una de 25 mp, alta de 50 mp, a se vedea poza atașată –, locuințe a căror vânzare nu a fost decisă de mine, ci de o comisie specială, înființată pe vremea precedentului primar. Acuza adusă este că vânzarea s-a făcut în baza Legii 112, care statuează un mod de calcul al prețului avantajos chiriașului, în condițiile în care o cerință de aplicabilitate a acestei legi nu ar fi fost respectată. După ce am fost chemat la DNA, le-am cerut explicații celor din comisie și mi s-a spus că ei au decis vânzarea în baza unei hotărâri de dinainte de a fi eu primar, bazată pe sentințe judecătorești care au dispus același lucru în cazuri similare.”

Nicolae Robu subliniază că că nu are nimic în comun cu vânzarea / retrocedarea de locuințe valoroase, în zona centrală și cu prejudiciul estimat de DNA la peste 9 milioane de euro și că implicarea sa în dosar consistă exclusiv în semnarea a două contracte de vânzare-cumpărare pentru două locuințe de mică valoare, deloc centrale, ultramodeste, una de 25 mp, alta de 50 mp, dintr-un fund de curte, locuințe a căror vânzare nu a fost decisă de el, ci de o comisie specială, înființată pe vremea precedentului primar: „Eu doar am semnat contractele, nu le-am dispus și le-am semnat sub garanția că ele respectă legea în toate privințele”, menționează primarul Timișoarei.

Nicolae Robu precizează că în timpul mandatelor sale nu a fost retrocedată „nicio clădire, nicio locuință, nici către clanuri, nici către neclanuri, nici în centru, nici la periferie, dimpotrivă, cu mine ca primar, au fost readuse în domeniul public, prin instanță, trei clădiri spitalicești ultracentrale, ajunse la clanuri, precum și, după câțiva ani de lupte grele, toate cele opt foste cinematografe – două ultracentrale! –, ținute în stand-by pt a se pune mâna pe ele de către unii-alții. Sunt cinstit 100%, așa cum am mai declarat și când pretind asta mă pot uita în ochii oricui”.

Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a anunța azi că a dispus trimiterea în judecată a nouă persoane, foști și actuali primari și viceprimari ai Timișoarei și funcționari de la Primăria Timișoara – Nicușor Constantin Miuț, Gheorghe Ciuhandu, Ioan Cojocari, Martin Staia, Simona Vîrlea, Gabriela Iova, Dan Diaconu și Traian Stoia – într-un dosar ce vizează vânzarea frauduloasă și la prețuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al Timișoarei. În timp de Nicușor Miuț este acuzat de încheierea a 199 de contracte frauduloase, iar Gheorghe Ciuhandu și Ioan Cojocari, fiecare câte 61, Nicolae Robu este acuzat de încjeierea a două astfel de contracte, acestea reprezentând apartamentele din imaginea de mai sus. Prejudiciul total calculat de DNA depășește nouă milioane de euro.

Citește și: Dosarul privind vânzarea frauduloasă și a 207 imobile istorice din Timișoara, trimis în judecată de DNA