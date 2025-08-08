Primarul Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a administrației locale

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului de specialitate, în linie cu reforma administrativă națională, care urmărește o administrație mai eficientă și centrată pe nevoile cetățenilor.

Reforma prevede reducerea numărului de posturi și diminuarea cheltuielilor de personal, fără a afecta calitatea serviciilor oferite timișorenilor. Măsura va aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. Impactul asupra funcționării serviciilor furnizate de primărie va fi atenuat prin digitalizarea accelerată și reorganizarea internă, care permit o mai bună utilizare a resurselor umane, anunță Primăria Timișoara.

„România are nevoie de o reformă reală a administrației publice, iar această transformare trebuie să înceapă în marile orașe. La Timișoara, am arătat că se poate: cu mai puține posturi și mai puțină birocrație avem mai multă eficiență. Trecem de la o administrație centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate și pe nevoile cetățenilor și a mediului de afaceri”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Această reorganizare face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de reformă și echilibru bugetar, care mai include reducerea cu 10% a plafonului maxim pentru sporurile acordate pentru proiecte europene, acordarea indemnizației de hrană în funcție de nivelul salariului net, precum și desființarea unor structuri care nu au avut rezultate, cum este cazul Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Potrivit Municipalității, analiza detaliată a activității interne a evidențiat diferențe majore între volumele de muncă și resursa umană alocată. În timp ce unele compartimente funcționează la limită, altele pot susține activitatea cu un număr mai redus de angajați. În acest context, reorganizarea prevede desființarea a patru funcții publice de conducere, dintre care două ocupate în prezent, reducerea a 39 de funcții de execuție, 30 dintre acestea fiind în prezent ocupate. În același timp, unele posturi vacante au fost transformate prin scăderea gradului profesional, atât pentru a reduce cheltuielile, cât și pentru a atrage mai ușor tineri profesioniști în administrație.

Procesul de reformare a Primăriei Timișoara a început după alegerile locale din 2020 și reflectă o direcție clară. Dacă atunci, organigrama prevedea 640 de posturi, în prezent, numărul acestora a scăzut la 535. După implementarea actualei reorganizări, aparatul de specialitate al Primarului va funcționa cu 494 de posturi.

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara poate fi consultat la acest link. Primăria va organiza, conform cerințelor legale, o dezbatere publică pe care o va anunța curând.