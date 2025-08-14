Primarul Dominic Fritz propune negocieri pentru achiziția Casei Mühle

Primăria Municipiului Timișoara inițiază demersurile pentru achiziționarea Casei Mühle – un simbol al orașului – pentru a o integra în circuitul public și de a o deschide comunității.

Primarul Dominic Fritz propune Consiliului Local demararea procedurilor de negociere pentru achiziția casei familiei Mühle, renumită pentru grădina de trandafiri care aproviziona întreaga Europă și pentru contribuțiile horticole care au dat identitate peisajului urban din Timișoara. Casa Mühle se află acum într-o stare bună, după ce, timp de mai mulți ani, aflată în proprietate privată, a trecut printr-o perioadă de degradare severă. Atașați de patrimoniul orașului, timișorenii s-au mobilizat pentru salvarea clădirii, iar implicarea lor civică împreună cu o decizie a instanței au obligat proprietarul să o reabiliteze.

„În ultimul deceniu și mai bine, Casa Mühle a devenit un simbol al luptei pentru patrimoniu și al unei comunități care își apără identitatea. În acest context, decizia de a ne exercita dreptul de preemțiune este un gest firesc și necesar. După votul în Consiliul Local, urmează o perioadă de negocieri care nu va fi nici simplă, nici ușoară, dar care este esențială pentru a aduce acest loc în proprietatea orașului și pentru a-l deschide comunității care a luptat pentru ea”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte de 2.400 mp, și a fost scoasă la vânzare de către proprietari la prețul de 3,7 milioane de euro. Municipalitatea transmite că va analiza oportunitatea achiziției în raport cu interesul public având în vedere că evaluarea independentă comandată de Primărie indică o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de euro. Prioritatea municipalității este obținerea unui preț corect, integrarea clădirii în circuitul public și deschiderea acesteia către comunitate. Prețul final va fi stabilit în urma negocierilor din Comisia de negociere cu terții.

Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, Casa Mühle a fost reședința unei familii care a marcat dezvoltarea floricolă a orașului și a contribuit la amenajarea grădinilor publice din Timișoara. Imobilul este un reper arhitectural al cartierului Elisabetin, face parte din ansamblul monument istoric „Bulrvardul Mihai Viteazul” și este reprezentativ pentru patrimoniul construit al orașului.