Primarul Dominic Fritz cere demiterea Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara

În atenţia Consiliului Local Timişaora ajunge azi şi solicitarea primarului Dominic Fritz privind demiterea Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public. „Să se gândească dacă sunt mulțumiți de cum arată serviciile de transport public oferite timișorenilor”, spune edilul, adăugând că „vremea sinecurilor politice a trecut, este momentul să avem companii publice eficiente în Timișoara”.

Jumătate din bugetul pe anul acesta de investiții al Timișoarei, adică 540 de milioane de lei, merge spre transporturi și mobilitate, la care se adaugă 80 de milioane de lei pentru subvenții, declară primarul Timişoarei, Dominic Fritz. În primul semestru din 2021, subvenția acordată pentru transportul public a acoperit 85% din costul serviciului.

Potrivit acestuia, anul trecut Primăria a încheiat cu BERD un acord de finanțare în termeni foarte avantajoși, prin care sunt asigurate fondurile necesare pentru înnoirea flotei de tramvaie și reabilitarea Căii Bogdăneștilor: „Înnoim flota de transport, din toamnă au început să vină noile tramvaie și printr-un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, în câteva luni începe livrarea etapizată a celor 44 de autobuze electrice performante, care vor schimba transportul în comun din oraș.”

Dominic Fritz mai spune că, pentru banii pe care Municipalitatea îi plăteşte este normal să existe așteptări de la managementul companiei de transport public. Şi adaugă că Societatea de Trasnport Public se adâncește în datorii de la an la an. „Asta nu i-a împiedicat, însă, ca din 2018 să angajeze peste 200 de oameni, în birouri și nu ca șoferi sau vatmani. Adică, încă 13 milioane de lei pe an, în plus la cheltuieli. Doar 1% din cheltuielile companiei sunt pentru întreținere și 65% salarii. Nu trebuie să ne mai mirăm în clipa în care ușile autobuzului nu se deschid complet sau se mai strică ceva”, adaugă edilul Timişoara.

STPT este condusă de un Consiliu de Administrație numit în mai multe ședințe din 2018, 2019 și 2020. „Pe mulți dintre cei care fac parte din CA îi cunoașteți mai degrabă din scandalurile din presă și nu pentru că munca lor ar fi fost legată de planuri de reformă a sistemului de transport public sau de măsuri care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de călătorie. Vremea sinecurilor politice a trecut, este momentul să avem companii publice eficiente în Timișoara”, transmite primarul Dominic Fritz.