Primăria Timişoara va începe reabilitarea Podului Iuliu Maniu

Podul Iuliu Maniu (fost Podul Muncii) va intra, la începutul acestei primăveri, într-un proces de reabilitare care include înlocuirea suprastructurii și consolidarea picioarelor podului. La final, timișorenii care circulă între Calea Șagului și zona Gării vor beneficia de o infrastructură nouă și sigură.

Procedura de contractare a lucrărilor s-a finalizat după o perioadă extinsă de contestații, iar municipalitatea a semnat contractul cu asocierea ZSN Cardinal (lider), Ardelean Company Nord-Vest SRL și CML.Ro SRL, anunţă Primăria.

Într-o primă etapă, contractul a fost atribuit unei firme, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare. Rezultatul a fost contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de către o asociere a cărei ofertă a fost respinsă de municipalitate pentru că nu îndeplinea condițiile. Potrivit Municipalităţii, CNSC a confirmat evaluarea realizată de Primăria Timișoara, iar legislația obligă autoritățile să semneze contractul, chiar dacă decizia CNSC a fost contestată în instanță și nu există o decizie definitivă. Ulterior, Curtea de Apel a admis contestația, a anulat decizia CNSC și a dispus reluarea procedurii de evaluare. În urma acestei reanalizări, oferta asocierii a fost declarată conformă, iar în baza acestui rezultat a fost semnat contractul actual.

Investiția Primăriei Timișoara vizează consolidarea structurii de rezistență și înlocuirea completă a suprastructurii cu o structură mixtă oțel-beton, cu păstrarea a câte două benzi pe sens, cu lățimea de 3,50 metri fiecare. Totodată, trotuarele vor fi lărgite până la 1,75 m, pentru a oferi mai mult spațiu pietonilor, și vor fi amenajate piste pentru biciclete. Proiectul include și reabilitarea rampelor, refacerea scărilor de acces cu elemente metalice, instalarea unui iluminat arhitectural modern, consolidarea malului Canalului Bega, precum și plantarea de arbori, pentru îmbunătățirea calității aerului și a aspectului urban. După finalizarea lucrărilor, municipalitatea va putea reintroduce circulația troleibuzelor pe pod.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 10 milioane de euro, din care aproximativ 7,4 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Vest 2021 – 2027. Lucrările de reabilitare a Podului Iuliu Maniu se ridică la peste 7,2 milioane de euro (cu TVA inclus) și sunt programate să fie finalizate până în februarie 2027.