Primăria Timișoara va cumpăra 30 de autobuze electrice noi

Timișoara va primi, în decurs de un an, alte 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni, pentru un transport public constant și adaptat nevoilor timișorenilor, inclusiv în perioadele cu un flux redus de călători.

Primarul Dominic Fritz anunță că va semna, în perioada imediat următoare, contractul cu firma desemnată câștigătoare a licitației, Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticareta A.Ş.

“Continuăm planul de înnoire a flotei de transport public, pe care îl derulăm consecvent de patru ani. Noile autobuze electrice mici completează flota actuală și sunt potrivite pentru rutele și orele cu trafic redus. Ne ajută să oferim un serviciu pe care timișorenii să se poată baza. În curând, vor intra în circulație și troleibuze noi, pe care le-am cumpărat anul acesta. Ținta noastră este ca timișorenii să aibă un transport public modern, curat și adaptat nevoilor oamenilor”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Noile autobuze electrice achiziționate de Primăria Municipiului Timișoara au 10 metri lungime, 20 de locuri pe scaune și o capacitate totală de cel puțin 65 de persoane. Acestea vor fi prevăzute cu podea joasă și suspensie pneumatică, pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă, al părinților cu cărucioare și al vârstnicilor. Siguranța va fi sporită prin sisteme de supraveghere video amplasate atât în interiorul, cât și în exteriorul autobuzelor. De asemenea, vehiculele vor dispune de sisteme automate de numărare a călătorilor, care vor sprijini optimizarea rutelor și a frecvenței curselor.

Investiția Municipalității include, de asemenea, infrastructura de încărcare și serviciile de mentenanță. Astfel, 30 de stații de încărcare lentă vor fi instalate la depoul din Dâmbovița, iar 15 stații de încărcare rapidă vor fi montate la capetele de traseu, odată stabilită varianta finală a rutelor de transport. Totodată, Karsan va furniza Municipalității un set de elevatoare sincrone pentru lucrări de reparații, precum și sesiuni de training specializat pentru echipele de întreținere ale Societății de Transport Public Timișoara.

Contractul atribuit Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticareta A.Ş. are o valoare de 86.100.000 de lei fără TVA lei și o durată de 12 luni. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 2020-2026.

Primăria Timișoara reamintește că are în derulare achiziția altor 40 de tramvaie, autobuze și troleibuze moderne cu fonduri europene pe programul PR Vest 2021 – 2027. În ultimii patru ani, Municipalitatea a investit aproximativ 700 de milioane de lei pentru a înnoi flota de transport public cu tramvaie, autobuze electrice și troleibuze noi.