Primăria Timișoara sprijină Consiliului Județean în realizarea unei noi baze sportive

Primăria Municipiului Timișoara transmite că își menține angajamentul de a reconstrui sportul timișorean, atât prin investițiile proprii, cât și prin sprijinirea inițiativelor care asigură accesul comunității la sport și încurajează o viață activă și sănătoasă.

Primarul Dominic Fritz propune ca Municipalitatea să susțină Consiliul Județean Timiș în proiectul de înființare a unei noi baze sportive. În acest sens, Consiliul Local Timişoara va vota un proiect de dare în administrare a unui teren de 1,6 hectare situat pe bulevardul Liviu Rebreanu.

„Încă o dată, sportul ne aduce în fața unei noi colaborări cu CJ Timiş, după susținerea comună a echipei Poli și co-finanțarea sălii de sport de pe Podeanu. Infrastructura sportivă a fost mulți ani un capitol extrem de neglijat și mă bucur că am reușit să o aducem pe lista de priorități. Reconstruirea sportului timișorean și timișean se poate face mai ușor împreună, în beneficiul oamenilor care trăiesc aici”, spune primarul Dominic Fritz.

Terenul Primăriei Timișoara are o suprafață de peste 16.000 de metri pătrați și se află în apropierea fostului stadion „Dan Păltinișanu”, la intersecția dintre bulevardul Liviu Rebreanu și strada Costică Rădulescu. În prezent, spațiul este neutilizat.

Primarul Dominic Fritz propune acordarea dreptului de administrare către Consiliul Județean Timiș pentru o perioadă de 49 de ani. Administrația județeană va avea la dispoziție patru ani pentru obținerea autorizației de construire și șapte ani pentru finalizarea lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la acest link.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/be415ed6-3857-4b70-a0c6-03aaed7516bf

În paralel, Primăria Timișoara derulează mai multe investiții în infrastructura sportivă: construcția noului stadion municipal Arena „Eroii Revoluției”, complexul sportiv de pe strada Mircea cel Bătrân, co-finanțarea Sălii Polivalente de pe Strada Aurel Podeanu și reabilitarea Sălii Olimpia. De asemenea, Municipalitatea susține sportul profesionist și de masă prin co-finanțarea noii echipe Poli, prin finanțări nerambursabile acordate prin Centrul de Proiecte și prin reforma Clubului Sportiv Municipal.