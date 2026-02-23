Primăria Timișoara solicită finanțare europeană pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că va depune o cerere de finanțare europeană pentru reabilitarea termică a corpului C1 al Școlii Gimnaziale nr. 16, de pe strada București nr. 11.

Valoarea totală a proiectului este de 17 milioane lei, iar Municipalitatea propune asigurarea unei co-finanțări din bugetul local de 7,2 milioane de lei. Diferența va fi acoperită prin Programul Regional Vest 2021-2027 în urma încheierii contractului cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Decizia de alocare a co-finanțării va fi supusă votului Consiliului Local.

„De la începutul anului, aceasta este a treia unitate de învățământ pentru care solicităm finanțare europeană pentru modernizare, după grădinița din Plopi și Școala 7 din Lipovei, la care se adaugă și sala de sport de la Liceul Auto. Vorbim despre investiții cap-coadă în școli care, mult timp, au beneficiat doar de reparații minore și cosmetizări. Și în 2026, investițiile în educație rămân în prioritățile bugetare ale Timișoarei”, spune primarul Dominic Fritz.

Proiectul Municipalității vizează modernizarea completă a clădirii și creșterea eficienței energetice, pentru a asigura condiții optime de studiu pentru elevi și cadrele didactice. Printre intervențiile prevăzute în proiectul Primăriei Timișoara se numără reabilitarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișului și a șarpantei, instalarea unor sisteme eficiente de încălzire, răcire și ventilare, montarea de corpuri de iluminat LED, reabilitarea sistemului de apă caldă și montarea de panouri fotovoltaice.

Proiectul privind alocarea co-finanțării din bugetul local este disponibil AICI.

Proiectul privind aprobarea indicatorilor, faza PT, este disponibil AICI.

Primăria Timişoara mai are în derulare mai multe proiecte de modernizare a unităților de învățământ din oraș. Printre acestea se numără reabilitarea termică a Colegiului Tehnic „Henri Coandă” și a clădirii gimnaziale a Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon”, precum și modernizarea integrală a clădirii Colegiului Național „Ana Aslan”.