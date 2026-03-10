Primăria Timişoara semaforizează intersecția Brâncoveanu – Eneas

Primăria Municipiului Timișoara acționează pentru creșterea siguranței în trafic prin semaforizarea intersecției bulevardul Constantin Brâncoveanu cu strada Eneas.
În prezent, de pe Eneas, atât șoferii, cât și bicicliștii traversează, cu vizibilitate redusă, cele patru benzi ale bulevardului Brâncoveanu. Ca urmare, măsura va spori siguranța pentru participanții la trafic și va asigura continuitatea pistei velo.
Municipalitatea va începe în luna martie lucrările pentru semaforizarea intersecției, respectiv realizarea fundațiilor, trasarea rețelelor electrice și de comunicații și amplasarea stâlpilor. Primele intervenții, realizate de Societatea Drumuri Municipale, sunt programate pentru 16 martie, cu păstrarea configurației intersecției.
Lucrările fac parte din programul Primăriei de creștere a siguranței în trafic pentru toți participanții: modernizarea iluminatului stradal, trasarea trecerilor de pietoni cu marcaj roșu, sistematizarea circulației în cartiere, amenajarea de puncte drop-off și realizarea de intersecții supraînălțate.
