Primăria Timișoara regenerează Piaţa Mocioni

Primăria Municipiului Timișoara finanțează proiectul de regenerarea urbană a Pieței Mocioni (Küttel) cu aproape 29 de milioane de lei (TVA inclus).

Suma, asigurată de la bugetul local este necesară pentru semnarea contractului de finanțare europeană prin Programul Regional Vest 2021 – 2027 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

„Fondurile europene accelerează dezvoltarea Timișoarei. Ne bazăm pe peste 8 milioane de euro din bani europeni pentru regenerarea zonei Mocioni–Sinaia, un proiect care va ridica semnificativ calitatea vieții și atractivitatea cartierului, și, implicit, a întregului oraș. La fel ca în cazul proiectului pentru zona Traian, unde suntem pe ultima sută de metri cu desemnarea constructorului, vorbim despre investiții care pun oamenii pe primul loc: mai mult spațiu verde, zone pietonale, piațete și locuri de relaxare care redau orașul comunității”, spune primarul Dominic Fritz.

Proiectul Municipalității, în valoare totală de peste 73,6 milioane de lei (TVA inclus), marchează un pas important în transformarea cartierului istoric Iosefin, prin reconfigurarea și modernizarea unei zone de peste 26.000 mp de spațiu public – Piața Mocioni, Piața Sfânta Maria și 11 străzi adiacente.

Printre intervențiile prevăzute în proiectul Primăriei Timișoara se numără trotuare mai largi și piste pentru biciclete, benzi dedicate transportului public, reamenajarea spațiilor verzi și a zonelor pietonale, precum și modernizarea infrastructurii de utilități.

Zona de intervenție, spun oficialii Primăriei, include bulevardul 16 Decembrie 1989 (tronsonul dintre Splaiul Tudor Vladimirescu și Piața Mocioni), Piața Sfânta Maria, Piața Mocioni, precum și intrările de pe străzile adiacente: Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, August Treboniu Laurian și Ion Heliade Rădulescu.

În paralel, Municipalitatea derulează și proiectul de regenerare urbană a Pieței Traian, aflat în prezent în etapa de evaluare a ofertelor. La finalul acestor investiții, cartierele istorice ale Timișoarei vor prinde din nou viață – spații verzi, trotuare largi, infrastructură modernă și locuri unde timișorenii și turiștii se pot întâlni și bucura de oraș.

Proiectul de hotărâre de consiliu local este disponibil la acest link.