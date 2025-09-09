Primăria Timișoara pregătește atragerea de fonduri europene pentru Magistrala Verde

Primăria Municipiului Timișoara anunță că pregătește documentația pentru atragerea de fonduri europene pentru Magistrala Verde, proiect care completează ansamblul de investiții strategice din zona de vest a orașului – podul și pasajul Solventul și regenerarea urbană a Pieței Mocioni.

Aceste proiecte, spun oficialii Primăriei, vor reduce poluarea și vor schimba modul în care se circulă: fluxurile care ajung astăzi din Calea Șagului în zona centrală vor fi deviate pe inelul de circulație.

Comisia Tehnico-Economică a Municipalității a avizat studiul de fezabilitate, iar indicatorii urmează să fie supuși aprobării în Consiliul Local. Coridorul de mobilitate „Magistrala Verde” Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului va introduce benzi dedicate transportului public pe aproape toată lungimea coridorului, asigurându-le autobuzelor prioritate și viteză în deplasare. Singura excepție la, spun oficialii Primăriei, este între străzile Pavel Ungureanu și Glad. Numărul benzilor auto va fi adaptat la lățimea fiecărui tronson: acolo unde spațiul este limitat, cum este între Piața Mocioni și Bulevardul Dragalina, va rămâne câte o bandă pe sens, iar în zonele mai generoase, precum segmentul dintre bulevardul Rebreanu și Shopping City, vor fi păstrate câte două benzi auto pe sens.

„Calea Șagului este astăzi una dintre cele mai aglomerate artere din Timișoara, supraîncărcată de mașini. Prin Magistrala Verde schimbăm această realitate: prioritizăm transportul public, creăm culoare dedicate pentru pietoni și biciclete și amenajăm mai mult spațiu verde de calitate. Este un pas esențial în strategia noastră de a transforma Timișoara într-un oraș mai verde și mai prietenos cu oamenii. Prin acest proiect, întregul culoar va fi reconfigurat, iar timișorenii vor câștiga spații publice moderne și sigure”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Magistrala Verde va reconfigura o suprafață de peste 114.000 de metri pătrați de spațiu urban, din care aproape jumătate reprezintă carosabil. Investiția municipalității aduce o infrastructură complet nouă pentru mobilitatea alternativă, respectiv aproape cinci kilometri de piste de biciclete. Totodată, pietonii vor câștiga spațiu și siguranță: aproape 20.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reamenajați cu finisaje de calitate – piatră naturală și pavaj modern. Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara prevede și creșterea zonei verzi de la circa 14.000 de metri pătrați la peste 16.000 mp.

Valoarea estimată a investiției este de peste 165 de milioane de lei (fără TVA), iar durata de execuție va fi de 36 de luni.