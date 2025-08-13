Primăria Timișoara, licitație pentru achiziția a 10 tramvaie ecologice

Primăria Municipiului Timișoara anunță lansarea licitației pentru achiziția a zece tramvaie noi, cu fonduri europene prin Programul Regional Vest 2021-2027. Măsura face parte din strategia Municipiului Timișoara de îmbunătățire a capacității, calității și atractivității transportului public, iar investiția contribuie la procesul de înlocuire completă a flotei cu aproape 200 de vehicule moderne și nepoluante.

„În ultimii ani, am modernizat flota de transport public a Timișoarei cu 90 de vehicule noi – toate achiziționate cu bani europeni. În plus, avem deja în livrare 33 de troleibuze moderne și suntem în licitație pentru încă 30 de autobuze electrice noi. Este o transformare fără precedent pentru moabilitatea din oraș. Iar rezultatele le vedem: jumătate din timișoreni folosesc și transportul public în deplasările lor zilnice în oraș. Acum adăugăm aceste 10 tramvaie de ultimă generație, care vor face transportul public mai atractiv și mai confortabil. Aceste tramvaie vor circula pe traseele din oraș care nu au încă tramvaie moderne, cum e linia 7 și 9”, spune primarul Dominic Fritz.

Noile tramvaie vor fi echipate cu tehnologii de ultimă generație: tracțiune electrică, frânare regenerativă, climatizare, sisteme de informare în timp real, Wi-Fi, supraveghere video și accesibilitate sporită. Acestea vor funcționa pe principiul zero emisii de dioxid de carbon, fiind parte integrantă a tranziției către un transport public nepoluant.

Prin reînnoirea flotei de tramvaie, Municipalitatea urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 117.000 kg/an, îmbunătățirea confortului și siguranței pentru călători, reducerea zgomotului urban și a congestiei rutiere, creșterea eficienței serviciului public de transport și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de peste 135,6 milioane de lei (TVA inclus), din care aproape 99,5 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană, diferența de peste 36 de milioane de lei fiind suportată din bugetul local.

Firmele interesate pot depune ofertele până în data de 18 septembrie, pe sistemul electronic de achiziții la acest link.

