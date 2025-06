Primăria Timișoara, invitată la Summitul Cities and Regions – United for Peace and Security, la Kiev

Primăria Timișoara va participa la Summitul internațional Cities and Regions – United for Peace and Security, organizat la Kiev, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Participarea la acest summit, în perioada 5-6 iunie, reflectă angajamentul Primăriei Timișoara de a fi parte activă în eforturile internaționale de solidaritate, reconstrucție și cooperare între comunități. Summitul de la Kiev este parte a unui program internațional care pregătește Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, ce va avea loc la Roma, în perioada 10-11 iulie.

Summitul internațional Cities and Regions – United for Peace and Security este la cea de-a treia ediție și este dedicat consolidării cooperării între orașe și regiuni, atât în sprijinul unei păci durabile în regiune, cât și pentru contribuții pe termen lung în procesul de reconstrucție al Ucrainei. Printre temele aflate pe agendă se numără: integrarea europeană a Ucrainei, reconstrucția orașelor afectate de război, dezvoltarea economică regională, sprijinirea veteranilor, revitalizarea comunităților locale și reintegrarea socială.

Primăria Municipiului Timișoara a fost invitată să participe și să împărtășească din experiența sa în domenii precum dezvoltarea urbană, gestionarea fondurilor europene și incluziunea socială. Municipiul va fi reprezentat de către șeful Serviciului Cooperară Internațională și Economică al Primăriei, Alexandru Vărzaru, și de consilierul local Ovidiu Merean.

Potrivit Municipalităţii, în 2024, 64 refugiați din Ucraina au beneficiat de servicii sociale esențiale oferite de Serviciul social Casa LOGS – Centru de zi de consiliere și informare, subvenționat din bugetul local al Municipiului Timișoara, în conformitate cu Legea 34/1998 privind sprijinirea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute ca furnizori acreditați de servicii sociale în România. În primele patru luni din acest an, alți 87 refugiați ucraineni au beneficiat de sprijin prin acest serviciu, inclusiv 12 copii care au fost susținuți în cadrul programului de ajutor la teme, desfășurat împreună cu voluntari din comunitatea locală.

La Casa LOGS, refugiații au avut acces la o gamă diversificată de servicii: consiliere psihosocială, informare, evaluare și elaborare a planurilor de intervenție personalizate, suport emotional. activități de integrare socială. art-terapie, terapie ocupațională și terapie prin joc, orientare vocațională ţi sprijin material (pachete de alimente pentru categorii vulnerabile).

Casa LOGS rămâne un spațiu sigur și primitor pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina, sprijinind activ integrarea lor socială și emoțională în comunitatea din Timișoara.