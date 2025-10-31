Primăria Timișoara investeşte în centrele de aport voluntar

Primăria Municipiului Timișoara continuă investițiile în centrele de aport voluntar, unde timișorenii pot scăpa gratuit de deșeuri. Rețeaua actuală de puncte de colectare voluntară preia lunar echivalentul a aproximativ 100 de camioane mari de deșeuri – materiale din construcții, mobilier, textile, saltele, polistiren, deșeuri vegetale și altele.

Primăria anunţă că, în prezent, sunt în execuție trei centre cu aport voluntar pe Calea Dorobanților, Aleea Pădurea Verde și pe Calea Moșniței. Timișorenii vor putea preda gratuit 13 tipuri de deșeuri, printre care: deșeuri din construcții, mobilier, textile, echipamente electrice, biodeșeuri, baterii, anvelope sau deșeuri periculoase.

La centrul de colectare cu aport voluntar de pe Calea Dorobanților lucrările sunt deja avansate: terenul este împrejmuit, bordurile montate, iluminatul public și sistemele de supraveghere sunt funcționale, iar centrul este conectat la utilități. Au fost instalate sistemele de gestionare a apelor și copertina sub care vor fi amplasate containerele de colectare. De asemenea, a început betonarea platformei și amenajarea zonelor verzi. La CAV-urile de pe Aleea Pădurea Verde și Calea Moșniței au fost realizate deja lucrările de împrejmuire a terenului, instalarea sistemelor de iluminat și supraveghere video, execuția canalizării interioare, montarea copertinelor, precum și instalarea sistemului electric și a sistemului de colectare a apelor.

Construcția este realizată de asocierea Rostetti RR SRL – Carpat Faur SRL – STR Professional SRL, lucrările având o valoare de aproape şase de lei, fără TVA.

Valoarea totală a investiției este de peste 18,8 milioane de lei (cu TVA), din care apropae 11,5 milioane de lei provin din fonduri nerambursabile PNRR, restul fiind acoperit din bugetul local.