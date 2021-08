Primăria Timişoara, în instanţă pentru noua organigramă

33 de angajaţi ai Primăriei Timişoara au acţionat în instanţă instituţia după adoptarea, în luna iunie, a noii organigrame care prevede desfiinţarea a 80 de posturi, din care zece de conducere. Anunţul a fost făcut, potrivit Radio Timişoara, de liderul Sindicatului Liber al Angajaţilor din Primăria Timişoara, Tiberiu Negrei.

Tribunalul Timiş a acceptat acţiunea de contencios administrativ şi fiscal a sindicatului, pentru suspendare executare act administrativ, fixând termenul pe data de 9 august.

Sindicatul Liber al Angajaţilor din Primăria Timişoara a cerut dezbatere publică înaintea adoptării noii organigrame, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit noii organigrame, în scopul eficientizării activității, în Primăria Timișoara va fi redus numărul structurilor de la 27 la 17. Totodată, au fost identificate 80 de posturi, multe dintre ele vacante, care vor fi desființate în vederea eficientizării. Zece dintre acestea sunt posturi de conducere.

Reorganizarea Primăriei Timișoara, declara atunci primarul Dominic Fritz, vizează o schimbare profundă a instituției și are ca scop rezolvarea problemelor de ordin managerial și funcțional: „Nu am dorit o vânătoare de vrăjitoare, administrația are nevoie de fiecare om, dacă este dedicat misiunii de servire a interesului cetățenilor. Problemele principale pe care le-am găsit în cadrul instituției sunt de ordin managerial şi funcțional. Și pe ele am încercat sa le rezolv. Ofer personalului din cadrul Primăriei o şansă unică în ultimii 30 de ani de a demonstra că ştiu, că pot, că vor să servească timișorenii și orașul. Sper să valorifice această şansă şi să fie mândri de munca lor şi de poziţia lor în cadrul instituţiei. Să lucrezi în Primăria Timișoara trebuie să redevină un statut de prestigiu în comunitate.”