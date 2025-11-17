Primăria Timișoara face demersuri pentru asigurarea unui spațiu adecvat Secției de Coregrafie a Liceului „Ion Vidu”

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că face demersuri pentru a le asigura elevilor de la Secția de Coregrafie a Liceului de Artă „Ion Vidu” condiții mai bune de pregătire. Spațiul actual în care se desfășoară orele de dans nu mai corespunde, întrucât nu permite exerciții complexe și nu oferă suprafața necesară pentru repetiții.

În acest context, primarul Dominic Fritz propune Consiliului Local Timişoara împuternicirea Comisiei de negociere pentru identificarea și închirierea unei săli corespunzătoare, care să poată fi utilizată de elevi până la construirea unei infrastructuri dedicate în incinta liceului.

Soluția este una temporară, parte a unui plan mai amplu al Municipalității. Pe terenul achiziționat recent în perimetrul liceului, Primăria Timișoara va construi o sală multifuncțională modernă, destinată activităților sportive și artistice. Noul spațiu va putea găzdui repetiții, spectacole, cursuri opționale și evenimente pentru comunitate.

Liceul de Artă „Ion Vidu” are aproape 700 de elevi. Reamintim că în vara acestui an Municipalitatea a reamenajat cantina liceului, pentru ca elevii să poată lua masa în cele mai bune condiții. Lucrările au inclus reparații ale pereților, înlocuirea gresiei și faianței și intervenții la instalațiile electrice și de apă.

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Documentul poate fi consultat la acest link. https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/8fffe993-6aca-4526-b648-b344abb9d3b0