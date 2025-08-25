Primăria Timișoara digitalizează autorizarea circulației pentru vehicule cu tonaj mare

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că a simplificat și digitalizat procesul pentru autorizarea circulației pe drumurile cu restricție de tonaj. Sistemul permite șoferilor plata cu cardul sau prin transfer bancar, iar cei care optează pentru card primesc documentul în doar câteva minute.

Noua facilitate este disponibilă online pe site-ul de servicii al Municipalității. Autorizarea este gratuită pentru vehiculele care efectuează servicii publice sau aprovizionează șantierele unor investiții publice, pe baza avizului Comisiei de Circulație.

O premieră este și introducerea codului QR asociat fiecărei autorizații. Astfel, echipele de control din teren, dar și cetățenii, pot verifica imediat și în siguranță autenticitatea documentului.

Primăria Timișoara transmite că aplică restricții de tonaj pentru a limita traficul greu pe rute dedicate: „Vehiculele de mare tonaj deteriorează structura drumurilor mai repede, iar sumele obținute prin taxa de tonaj completează bugetul de reparații. Scopul este întreținerea străzilor la un nivel sigur și adecvat pentru circulație, în special pe bulevardele cele mai aglomerate.” Drumurile din Timișoara sunt clasificate conform funcțiunii, structurii și profilului stradal. Restricțiile de tonaj se aplică pentru vehicule care depășesc 3.5 t, 5 t, 7.5 t și respectiv 40 t. Harta cu detalierea acestor restricții este disponibilă la acest link.

Măsura face parte din procesul mai amplu de transformare digitală prin care Primăria Municipiului Timișoara simplifică și eficientizează serviciile pentru cetățeni. Municipalitatea a digitalizat deja în întregime emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, a tuturor acordurilor și autorizațiilor de comerț și publicitate, precum și a permiselor de spargere și intervenție. Prin contul unic – cont.primariatm.ro – timișorenii pot accesa rapid peste 300 de servicii online. Cu sprijinul inteligenței artificiale, Primăria Timișoara pune la dispoziție gratuit și instant informații urbanistice prin noua platformă GIS – harta.primariatm.ro – soluție premiată la nivel național.