Primăria Timișoara amenajează trei parcuri noi

Municipalitatea a semnat contractul de proiectare pentru amenajarea a trei parcuri de cartier, pe terenuri virane, prin proiecte inițiate și votate de timișoreni în cadrul programului de bugetare participativă.

Investiția vizează transformarea unor suprafețe neutilizate în spații verzi moderne, destinate mișcării, recreerii și vieții de zi cu zi în cartiere.

Potrvit Primăriei Timişoara, cele trei amplasamente sunt situate pe strada Zefirului, în cartierul Kuncz (8.087 mp), pe strada Taborului, în cartierul Blașcovici (7.157 mp), și pe strada Paul Constantinescu, în cartierul Dâmbovița (7.013 mp). Fiecare parc va fi proiectat în funcție de specificul zonei și de nevoile comunității locale.

„Amenajarea acestor parcuri este rezultatul propunerilor venite direct de la cetățeni, prin campaniile de bugetare participativă. Am ales ca, în locul unor intervenții rapide și minore, să facem investiții care să transforme terenurile virane în parcuri moderne, cu toată infrastructura necesară, de la iluminat public și sisteme de irigații, până la toalete publice automate. Acest lucru presupune mai multe etape tehnice și birocratice, dar semnarea contractului ne aduce în linie dreaptă. Sunt încrezător că aceste investiții vor îmbunătăți concret calitatea vieții în cartiere”, spune primarul Dominic Fritz.

Proiectele Municipalității prevăd amenajarea unor zone pentru activități sportive și mișcare în aer liber, precum mese de ping-pong, coșuri de baschet pentru jocuri de tip 3×3 și echipamente pentru antrenamente de tip calisthenics. Acestea vor fi completate de alei pietonale, zone de relaxare și spații de socializare.

Pentru copii și familii, fiecare parc va include un loc de joacă modern, realizat din materiale durabile și sigure, precum și zone dedicate pentru câini. Amenajările vor pune accent pe extinderea suprafețelor verzi, prin plantarea de arbori de talie mare și utilizarea vegetației din specii locale, pentru umbră, biodiversitate și un microclimat mai plăcut.

Parcurile vor fi dotate cu mobilier urban, iluminat public modern, cișmele cu apă potabilă, sisteme de irigații și toalete publice automate, astfel încât să poată fi utilizate zilnic de locuitorii din zonă.

Contractul, în valoare de 164.500 lei fără TVA, a fost atribuit firmei Tera Design SRL și include realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru toate cele trei amplasamente. Documentațiile vor fi livrate în termen de 220 de zile de la emiterea ordinului de începere, iar proiectantul va asigura și asistență tehnică pe perioada implementării.