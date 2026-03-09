Primăria Timișoara achiziționează servicii de sterilizare gratuită a animalelor de companie

Aproximativ 1.000 de animale de companie (700 de câini și 300 de pisici) vor putea beneficia de servicii veterinare gratuite în următorii doi ani, prin noul program de sterilizare gratuită al municipalității. Primăria Timișoara a lansat achiziția pentru servicii de sterilizare a animalelor de rasă comună și a metișilor acestora.

Potrivit Municipalităţii, noul program se adresează tuturor proprietarilor de câini și pisici cu domiciliu în Timișoara, indiferent de venit. Aceștia vor putea solicita și transportul gratuit al animalelor de la domiciliu la cabinetul veterinar și înapoi. Scopul principal al programului este scăderea numărului de animale abandonate prin gestionarea corectă a înmulțirii acestora, fapt ce generează un mediu mai sigur pentru toți timișorenii. În plus, sterilizarea, care este obligatorie prin lege, crește calitatea vieții animalelor și previne apariția unor afecțiuni severe.

Valoarea estimată a serviciilor de identificare prin microcipare, de înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (obligatorie pentru câini), de eliberare a carnetului de sănătate (dacă e cazul), de sterilizare (intervenție, materiale și tratament post-operator în cabinet), precum și de transport al animalului, se ridică la peste 875.000 de lei (fără TVA). Programul va fi susținut integral de la bugetul local și se va desfășura pe o perioadă de doi ani.

După atribuirea serviciilor unui cabinet veterinar, cetățenii interesați se vor putea înscrie prin depunerea unei cereri tip (însoțită de copia CI a proprietarului și, opțional, carnetul de sănătate al animalului): fie online: pe adresa de e-mail primariatm@primariatm.ro, fie fizic: la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (b-dul C.D. Loga nr. 1, camera 12, ghișeul 1 sau 2).

În baza cererii, Primăria va elibera un bon de sterilizare cu număr unic de înregistrare. Programarea efectivă va fi stabilită de comun acord între proprietar și medicul veterinar selectat, sub coordonarea Compartimentului Protecția Animalelor. Programările vor fi efectuate în funcție de capacitatea cabinetului veterinar partener.