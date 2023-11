Primăria Timișoara a sesizat organele de cercetare penală pentru oprirea unor lucrări ilegale

Primarul Dominic Fritz anunţă că a făcut plângere penală pentru nerespectarea măsurilor de oprire a lucrărilor la un imobil aflat în construcție. Proiectul respectiv are autorizație de construire, însă proprietarul a realizat lucrări care nu se află în concordanță cu proiectul.

Proprietarul imobilului a fost într-o primă fază sancționat contravențional şi obligat să oprească lucrările și să intre în legalitate. Deoarece nu s-a conformat, a fost înaintată cererea de anchetă penală.

„Inițial am dat o amendă de 20.000 de lei, dar care, se pare, nu a fost suficient de motivantă pentru proprietari. Le-am cerut intrarea în legalitate cu proiectul, însă, când am văzut că nu opresc lucrările, am cerut în baza legii ancheta penală. E un caz simptomatic pentru ce s-a întâmplat în Timișoara în ultimele decenii, când am fost martorii apariției unor construcții hidoase care nu respectau proiectul autorizat. Și asta s-a întâmplat pentru că disciplina în construcții a fost mai degrabă opțională. Acest lucru s-a terminat și nu voi mai permite ca în Timișoara legea să nu fie respectată”, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Pe 23 noiembrie, Primăria Municipiului Timișoara a transmis către Secția 3 de Poliție dosarul privind nerespectarea măsurilor dispuse pentru oprirea lucrărilor pe str. Glad nr. 39. La fața locului au fost descoperite lucrări executate care nu respectau autorizația de construire, printre care modificarea formei/volumetriei acoperișului, realizarea a cinci lucarne pe acoperiș, realizarea unei terase în prelungirea fațadei secundare și nerespectarea înălțimii camerelor.

Autorizația de construire a fost emisă în 2020 și suspendată în 2022. Ulterior, în luna august a anului curent, a fost sesizată nerespectarea măsurilor de oprire, în baza căreia s-au dispus măsuri suplimentare.