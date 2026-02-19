Primăria Timişoara a semnat contractul pentru achiziția a zece tramvaie noi

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat contractul pentru achiziția altor zece tramvaie noi, finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027. Tramvaiele vor fi livrate de compania Bozankaya, care a furnizat în ultimii ani alte 40 de vehicule pentru oraș.

Investiția face parte din strategia Municipalității de modernizare a flotei de transport public și de reducere a emisiilor, pentru un oraș mai puțin poluat și mai bine conectat.

„Datele de anul trecut ne arată clar că suntem pe drumul bun: 53% dintre timișoreni folosesc transportul public, iar în total s-au înregistrat 177 de milioane de călătorii. Sunt cifre care ne obligă să oferim servicii tot mai bune pentru cei care deja folosesc transportul public, dar și să facem acest sistem suficient de atractiv pentru ca și mai mulți oameni să aleagă tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul. Noile tramvaie pe care le cumpărăm vor îmbunătăți direct calitatea transportului public pe liniile 7 și 9, acolo unde e mare nevoie de schimbare și modernizare”, declară primarul Dominic Fritz.

Cele zece tramvaie vor avea o capacitate de peste 150 de pasageri, podea complet coborâtă și dotări moderne: sisteme de siguranță, climatizare, informare în timp real, Wi-Fi, supraveghere video și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă. Vehiculele au o lungime de aproximativ 20 de metri și funcționează fără emisii. Livrarea este programată până în primăvara anului 2027, iar tramvaiele vor putea circula pe liniile 9 (Gara de Nord – zona Buziașului) și 7 (Fratelia – Cetății – Torontal).

Rprezentanţii Municipalității spun că această investiţie aduce standardul de confort și în aceste cartiere, în pregătire pentru un proiect viitor de reabilitare a infrastructurii de linie. Valoarea contractului este de 105,8 milioane lei (fără TVA) și este finanțată prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Primăria Timișoara transmite că va continua investițiile în transportul public și are în derulare proceduri pentru achiziția a 10 troleibuze moderne, 20 de autobuze electrice și 20 de stații de încărcare. În ultimii ani, municipalitatea a alocat aproximativ 700 de milioane de lei pentru modernizarea flotei de transport public, din fonduri europene și din bugetul local.