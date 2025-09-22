Primăria Timișoara a prelungit închirierea Gării Motru pentru aprovizionarea direct a Colterm cu cărbune

Primăria Municipiului Timișoara a prelungit pentru încă cinci ani contractul de închiriere cu Gara Motru Est. Municipalitatea spune că această decizie permite companiei Colterm să continue aprovizionarea directă cu cărbune de la producători, eliminând intermediarii și comisioanele suplimentare care împovărau costurile.

Noul contract va garanta, pe durata următorilor cinci ani, livrarea a până la un milion de tone de combustibil, ceea ce acoperă integral necesarul pentru Timișoara. În ultimii trei ani, prin acest acord au fost asigurate peste 250.000 de tone de cărbune pentru sistemul centralizat de încălzire al orașului, transmite Primăria Timişoara.

„Lucrăm la mai multe proiecte pentru modernizarea sistemului de termoficare cu surse verzi și rețele noi, dar trebuie să fim pregătiți și pentru prezent. Avem deja stocuri de gaz și contracte ferme pentru iarna aceasta, iar prelungirea acordului pentru aprovizionarea directă cu cărbune ne oferă siguranță și costuri mai mici. E o soluție de echilibru, în timp ce lucrăm la tranziția spre un sistem nepoluant”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Pentru sezonul rece 2025-2026, pregătirile sunt deja în desfășurare. Colterm are în stoc 30.000 de tone de cărbune și peste 50.000 MWh de gaz, iar contractele existente asigură livrarea etapizată a tuturor resurselor necesare, transmite Municipalitatea.

În paralel, Primăria continuă demersurile pentru tranziția spre energie verde și un sistem de termoficare eficient. Planul pentru următorii ani este ca o parte din producția bazată pe cărbune să fie înlocuită cu turbine pe gaz, ceea ce va contribui la scăderea costurilor. Totodată, Primăria Municipiului Timișoara are încheiat un parteneriat strategic cu OMV Petrom pentru evaluarea posibilităților de încălzire a orașului cu energie geotermală.

Tot pentru eficientizarea sistemului de termoficare și reducerea costurilor, municipalitatea va reabilita magistrala care pleacă de la CET Sud și care distribuie agent termic în tot orașul. Investiția va reduce semnificat costurile întrucât pe această magistrală se înregistrează cele mai mari pierderi din rețea și cele mai mari cheltuieli de exploatare și mentenanță. În total vor fi înlocuiți 13 kilometri de rețea primară. Investiția de 370 de milioane de lei, din care 250 de milioane de lei reprezintă fonduri europene, se află în acest moment în faza de licitație pentru proiectare și execuție.