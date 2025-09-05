Primăria Timișoara a pregătit școlile și grădinițele pentru noul an școlar

Primarul Dominic Fritz a fost astăzi la școala Gimnazială nr. 21, una dintre cele 20 de unități de învățământ din Timișoara unde, pe parcursul vacanței de vară, Primăria Timișoara a făcut lucrări de reparații și întreținere.

Lucrările din timpul verii au inclus atât reparații și igienizări – tencuieli refăcute, pereți zugrăviți, instalații electrice schimbate –, cât și amenajări mai complexe, precum modernizarea bucătăriilor și sălilor de mese pentru copii, reaminteşte Municipalitatea.

„Și în acest an, educația este una dintre prioritățile noastre. În perioada vacanței am derulat un program intens de reparații în 20 de școli și grădinițe și am deschis noi șantiere pentru reabilitarea completă a două licee de tradiție din Timișoara. Anul acesta, am reușit cu bani europeni să aducem mobilier nou în clase și grădinițe, dar și echipamente de secol 21 în laboratoarele școlare. În plus, în septembrie lansăm, în premieră pentru liceeni, programul de bugetare participativă, o ocazie prin care elevii vor putea decide și implementa proiecte pentru școala lor. Sunt încrezător că sunt schimbări care îi fac pe copii să vină la școală cu curiozitate și dorința de a-și descoperi potențialul”, declară primarul Dominic Fritz.

Una dintre intervențiile majore făcute în vară a fost la Liceul Tehnologic de Vest, unde echipele contractate de Municipalitate au renovat complet casa scării și zece săli de clasă din clădirea internatului, pereții au fost reparați, parchetul a fost schimbat, iar instalațiile electrice au fost înlocuite.

La Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, în clădirea de pe strada Gheorghe Lazăr, sălile de la parter și de la etajul al doilea au fost reamenajate, cu pardoseli și geamuri noi, astfel încât elevii și profesorii să își poată desfășura activitatea în clase mai primitoare.

În paralel, la Liceul Tehnologic Energetic Regele „Ferdinand I” au fost modernizate șase săli de clasă și au fost făcute reparații la hidroizolația cantinei. La Liceul „Ion Vidu” cantina a fost complet renovată: pereții au fost reparați, gresia și faianța înlocuite, iar instalațiile electrice și cele de apă schimbate.

Totodată, programul Primăriei Municipiului Timișoara a inclus lucrări și la Școala Gimnazială nr. 21, unde au fost renovate trei dintre sălile de clasă și fațada clădirii. De asemenea, la Grădinița PP 32 și la Grădinița PP3, bucătăriile au fost reamenajate, astfel încât prepararea meselor pentru cei mici să se facă în spații curate și bine întreținute.

La Școala Gimnazială nr. 6, echipele Municipalității au făcut reparații la șase săli de clasă și pregătesc ultimele detalii pentru primirea elevilor. În același timp, la Grădinița PP 13, două săli de clasă, bucătăria și sala de mese au fost reamenajate, iar la Grădinița PP 30, intervențiile au vizat patru săli de clasă, spălătoria, holul și casa scării.

Municipalitatea a făcut reparații importante și în alte unități de învățământ, iar lucrările sunt aproape de final. Intervențiile care continuă după începerea școlii nu vor afecta desfășurarea cursurilor și vizează lucrări de hidroizolații, la căile de acces sau la grupurile sanitare.

În paralel cu aceste intervenții, Primăria Municipiului Timișoara are în derulare proiecte de investiții majore, care vor ridica la standarde moderne întreaga infrastructură școlară: modernizarea și reabilitarea termică a mai multor unități de învățământ, printre care Colegiul Tehnic „Henri Coandă” și Colegiul Național „Ana Aslan”.